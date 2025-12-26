Troy High School 跨學區對外招生考1.10起登場

我的頻道

橙縣訊
富樂頓特洛伊高中是一所綜合性公立高中

橙縣富樂頓特洛伊高中(Troy High School/Troy Tech)為橙縣公立高中排名第一、加州公立高中排名第二，開放跨學區招生。入學考試於2026年1月10日、17日及24日上午7:30至11:45舉行，對象為目前就讀八年級的學生，每年僅此一次。可於2026年1月21日前至applicants.troyhigh.com註冊，亦可於考試當日現場領取申請表，無需預約。

該校讀完特洛伊科技班的96％學生都能進入大學，考試通過率為97%，77%的學生進入加州大學，該校畢業生進入加州理工學院、和南加大(USC)，柏克萊加大，史丹福大學錄取率均比全國高。

富樂頓特洛伊高中為綜合性公立高中，入學測驗涵蓋八年級數學與英語，包含選擇題與英語論文。特洛伊科技班課程為期四年，九年級修讀大學預修電腦科學原理，十至十二年級依專業方向分流，涵蓋電腦科學、網路防禦、工程、媒體、商業與政府領導力等領域，並以AP、IB、榮譽課程、雙重學分及專業證照等形式進行。

學校在媒體、科技與領導力領域表現亮眼，作品入選全美高中電影節與橙縣年度藝術家計畫，並開設IB與劍橋課程。電腦科學考試可取得大學學分，課程名列大學理事會全球第一，並兩度獲頒AP電腦科學女性多元化獎；商業教育結合IB、劍橋與FBLA，持續參與州級與全國賽事。

網路安全五度奪得全國冠軍，並兩度獲選CyberPatriot年度最佳教練，課程涵蓋思科CCST與CompTIA Security認證；工程與政府領導力課程結合IB、劍橋與專業認證，於多項全國賽事屢獲佳績，並設畢業實習制度，高年級學生完成150小時實習取得學分。

Troy Tech地址2200 E. Dorothy Lane, Fullerton, CA 92831，洽詢可電郵至[email protected]或電714-626-4425。

