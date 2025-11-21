護權益 余晨峰律師提供交通緊急專線

感恩節 將至，不少家庭開始規劃感恩大餐、返鄉或旅遊，美國運輸部(USDOT)與美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)最新發布特別強調兩項警示：繫安全帶可降低約50%死亡或重傷風險，節日期間事故率及DUI案件大幅上升。

每年11月第四個星期四（今年為11月27日）是全美最繁忙的節日，就像華人 的農曆新年， 不論人在哪裡，都想「回家」。余晨峰律師提醒，今年更因聯邦政府曾停擺、機場安檢人手不足，旅客比平時更應提早出門，並保持耐性。

無論開車或搭飛機，余晨峰律師提供需提前知道的資訊：

交通最塞的時段是何時？11月26日（週三）感恩節前夕下午至晚上，提前下班加上返鄉潮是「必塞」。11月27日（週四）感恩節早上11點至下午3點。11月28日（週五）黑色星期五 中午12點至4點，以上三個時段道路將是「人多、車多、情緒也多」，最容易路怒、超速、違規及事故風險高。

回程最擁擠是哪一天？11月30日（週日）建議提早到機場、預留安檢時間，避免因塞車趕不上航班而造成路怒和危險駕駛。而最不塞且最適合出遊的時段是11月27日感恩節當天，交通最順、最安靜。

如選擇開車回鄉或出遊，余晨峰律師叮嚀「安全5大貼士」：(1)駕駛及乘客上車就繫安全帶，(2)避免醉駕、藥駕、DUI，可提前找「司機」或預約Uber、Lyft，(3)保持耐性、不要路怒，避免超速、保持車距、換線要打燈，(4)計劃再計劃，提早出門，使用Waze、Google Maps，查詢CalTrans路況，夜間出發可選七時之後，(5)車況檢查必做，包括輪胎、雨刷、車燈、煞車、手機充電線、手電筒、急救包、水、乾糧、保暖衣物等。

快樂出門，平安回家，若遇任何事故導致身體不適，應立即就醫，並儘速諮詢專辦車禍案件的律師，保護自身權益。余晨峰律師樓(My Law Corporation)全天候車禍緊急處理專線(626)289-2833。