華美銀行第三季度財報、凈利息收入、貸款存款創高

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，NASDAQ股票代號EWBC）公佈第三季度財務報告。2025年第三季度，該公司實現淨利潤3.7億元，稀釋每股收益為2.65元。普通股平均股本回報率為17.4%，平均有形普通股本回報率為18.5%，平均總資產回報率為1.84%。每股帳面價值及每股有形帳面價值均較上一季度環比增長 5%。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民(Dominic Ng)表示，很自豪地宣佈華美銀行在2025年第三季度創下了營收、淨利潤及每股收益的歷史新高。淨利息收入創紀錄，主要得益於存款驅動的增長。

他指出，資產品質持續穩健，但鑒於對2026年經濟前景的不確定性，該行進一步提高貸款 損失準備金。憑藉雄厚的資本基礎、充裕的資金流動性、穩健的準備金及強勁的盈利能力，得以在各種市場環境中保持優勢地位，把握發展機遇。

華美第三季總資產達797億元，較上季增15億元、增幅2%，年增52億元、增幅7%。平均生息資產為762億元，季增23億元、增幅3%，主因平均計息現金與銀行存款增12億元、平均貸款增9億元、可供出售債券 資產增2億元。

總貸款再攀新高，截止至今年9月30日達558億元，較今年第二季增加8億元。比去年同期增長25億元，增幅5%。今年第三季度平均貸款總額552億元，較第二季5增長9億元，增幅2%。

截至9月30日，總存款達666億元，創新高，季增16億元，主要來自定期、無息活期、貨幣 市場及儲蓄存款成長。無息存款佔24%。較去年同期增加49億元、年增8%。第三季平均存款662億元，較上季增25億元，反映主要存款類別的成長。

截至9月30日，股東權益達86元，季增5%，佔總資產10.77%。每股帳面價值62.39元、每股有形帳面價值58.97元，皆較上季成長約5%。各項資本比率均遠高於監管要求與區域銀行平均水準。

董事會也宣佈將於今年11月17日派發2025年第四季度普通股現金股息，每股0.60元，股東將依其於今年11月3日的持股份額獲派股息。更多資料可在該行網址www.eastwestbank.com查閱。