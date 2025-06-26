昌興珠寶 展售「F1電影」IWC飛行員系列計時腕錶41

瑞士沙夫豪森製錶品牌IWC萬國錶經典飛行員系列高性能計時腕錶41（見圖）與賽車 題材「F1 電影」獨家合作，該腕錶在影片中多次亮相，精準詮釋了速度與精準、性能與美學的完美融合。

這部由布萊德彼特（Brad Pitt）主演的2025年美國運動動作劇情片；講述一位退休的一級方程式車手指導年輕車手參加比賽，流露F1賽場背後的激情、速度與榮耀。

腕錶是這部電影的重要元素，因它反映出佩戴腕錶的不同角色的個性，昌興珠寶指出，IWC萬國錶在影片中多次亮相，精準詮釋了速度與精準、性能與美學的完美融合。昌興珠寶代理IWC萬國錶多年， 擁有限量版、經典款及最新錶款，南加聖蓋博店及亞凱迪亞 新店歡迎錶迷們前往一睹名錶風範，鑑賞明星同款。

IWC飛行員系列高性能計時腕錶41搭載69385型自製機芯，經典的導柱輪計時機芯性能卓越，擁有可靠的精準度，可精準測量長達12小時的計時數據，並採用品牌標誌性垂直副錶盤佈局：9點位顯示計時小時，12點位直顯計時分鐘，讀時直觀便捷。

腕錶採用黑色、金色和白色元素設計，靈感源自車隊配色與賽車。41毫米精鋼錶殼搭配黑色錶盤，白色數字時標與金色分鐘刻度相映成輝，鍍金時針、分針及子錶盤指針均塗覆白色Super-LumiNova夜光塗層。昌興推介，電影聯名版腕錶的細節處巧妙融入F1賽車元素，彰顯不凡運動風格。

「F1 The Movie」電影將於6月27日起上映，錶迷們已迫不及待IWC腕錶在銀幕上的高光時刻以及速度與時間之間的精彩碰撞。昌興珠寶聖蓋博店（全統廣場）位140 W. Valley Blvd. #119，電話（626）280-9195，亞凱迪亞（Arcadia Mall）位400 S. Baldwin Ave. L5 - L7（鼎泰豐對面），電話（626）770-3288，網覽 www.chonghing.com。