大而美法案、稅收抵免終止 恐致1600萬人失健保

Covered California執行總監Jessica Altman。

《國會調和法案》(俗稱大而美法案）與聯邦稅收抵免的終止，州立健保 市場領袖包括加州 全保(Cove California)、投保人、醫療業者與小型企業 齊聲警告嚴重潛在後果將導致1,600萬美國人失去健康保險 ，包括820萬在健康保險市場登記的投保人。數百萬人一旦從健康保險市場退出，醫療服務將更昂貴、更難獲得，對多個醫療系統帶來沉重壓力，並對小型企業造成傷害。

來自全國各地的健保領袖在線上記者會上詳細說明了五月眾議院通過的調和法案對民眾獲得私人健康保險的影響。再加上年底即將到期的多項聯邦稅收抵免，這些變化將使無保險人口急劇上升，嚴重損害醫療服務的提供，並導致全美各社區的醫療成本上升。全美現有2400萬人透過多處健康保險市場獲得私人健康保險，自《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA，通稍歐巴馬健保）於12年前實施以來，創立了健康保險市場，讓辛勤工作的個人可以購買符合特定保障標準且經濟實惠的健保計劃。估計每7位美國人中就有一人曾依賴健康保險市場獲得保險。這些計劃皆須涵蓋基本醫療項目。全美目前有22州設有健康保險市場，模式包括完全由州政府營運，或與聯邦健康保險市場共同營運。

聯邦健康保險市場之一的Covered California執行總監Jessica Altman（見圖）表示，這項法案提議的變更，將奪去數百萬美國人的保險和健康，而只要發生一次緊急醫療情況，他們便會陷入財務災難。

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