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2025嗨中秋嘉年華 9/20天普市公園熱鬧登場

洛杉磯訊

由世界日報主辦的年度盛會——「2025嗨中秋嘉年華」即將於9月20日（周六）、21日（周日）在天普市政府前公園歡樂登場！今年已是世界日報第七度與天普市政府聯手舉辦嗨中秋活動，作為南加州華人社區最具節慶氛圍的中秋活動之一，歷年活動皆廣受民眾好評，不僅為社區凝聚情感，同時也成為傳承文化的重要舞台。

今年活動內容豐富，集結數十家特色攤商，涵蓋美食、飲品、文創、生活用品等多元品項。現場設有多個互動亮點，包括彩繪燈籠體驗、趣味拍照打卡牆與露天電影放映，讓人彷彿回到無憂無慮的童年時光，體驗宛如園遊會般的歡樂氛圍，大人小孩都能盡情玩樂、共享節慶喜悅。

活動期間安排了多場精彩節目，包括武術表演、勁歌熱舞及各類民族舞蹈，展現傳統與現代元素融合，為現場帶來豐富多元的視覺盛宴。除此之外，活動主舞台還規劃多個互動贈禮環節、限量免費月餅發放，以及驚喜大抽獎活動，讓民眾在欣賞節目之餘，能夠滿載而歸，收穫滿滿喜悅與驚喜。

「天普市嗨中秋嘉年華」已成為南加州華人社區重要的中秋慶典平台，不僅為民眾提供歡度佳節的好去處，也為各類品牌與消費者建立直接互動的絕佳機會。現正熱烈招商中，誠摯邀請各界商家踴躍參與，名額有限，額滿為止。

活動時間：2025年9月20日（六）、21日（日）

地點：天普市政府前公園（Temple City Park）

報名熱線：323-268-4982 ext 600

中秋 天普 加州 南加 華人

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