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Tokyo Central正式上線！在家也能輕鬆逛遍日本人氣好物

洛杉磯訊
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喜愛日本商品的朋友有福，Tokyo Central現在開放線上購物！

無論是零食、美食、美妝品，還是生活雜貨，現在只要上www.tokyocentral.com就能輕鬆入手。Tokyo Central提供上千樣商品等你來挑。還有「特價精選商品」區，驚喜價等您發現！

為慶祝上線並喜逢日本浪漫傳統節日「七夕」（Star Festival），

期間限定優惠來啦。Tokyo Central將於6月20日至7月11日期間推出超值促銷活動，讓你買得開心。

🔸 凡購物滿 $59 即享「免運費」服務

🔸 現金折抵優惠大放送：

  • 滿 $39 現折 $5

  • 滿 $69 現折 $10

  • 滿 $99 現折 $15

  詳情請見促銷活動頁面

Tokyo Central的商品許多來自日本姊妹品牌「唐吉訶德 Don Quijote」，品質一級棒、價格也超划算，讓你在美國也能輕鬆享受高品質的日系生活。

在Tokyo Central將發現全美最齊全的日本商品專區，從食品、美妝、家電到動漫周邊應有盡有，無論是資深日貨迷還是第一次嘗試，都能享受到前所未有的購物體驗。

日本七夕節起源於中國傳說，相傳牛郎星（Altair）與織女星（Vega）平時被銀河分隔，只能在七月七日這天相會。在日本，大家會在竹枝上掛上寫滿願望的紙條，希望願望能實現。

無論是來尋找童年味道、愛美小物，還是為心願祈福，這個夏天就讓跟Tokyo Central一起過個甜蜜七夕吧！

日本

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