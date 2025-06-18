法訊║加州為何成為雇佣訴訟的"高危地帶"？——解析美國最嚴苛勞動法環境下的企業風險與應對

在美國各州中，加州 因其特殊的勞動法體系而被公認為"雇佣訴訟的高發地"。這個以陽光海灘和硅谷創新聞名的"黃金之州"，對企業雇主而言卻可能意味著高昂的法律風險和經營挑戰。前檢察官、現任南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.) 近日接受採訪，就深入剖析加州勞動訴訟泛濫的四大核心原因，並為企業提供切實可行的風險防控建議。

單向律師費制度：員工"零成本"訴訟的助推器

加州《公平就業與住房法案》（FEHA）和政府法典第12965(c)(6)條規定，勝訴員工有權獲得律師費補償，而雇主僅在証明員工"惡意訴訟"（frivolous, unreasonable, or groundless）時才能追償費用。2019年《參議院第1300號法案》和Scott v. City of San Diego案（38 Cal.App.5th 228）進一步明確，即使雇主証明員工惡意訴訟，法院仍可行使裁量權拒絕費用賠償。

在工資工時領域，《勞動法》第218.5條和第1194條（Aleman v. AirTouch案）同樣建立了單向費用機制：員工追討最低工資或加班費勝訴自動獲賠律師費，而雇主僅能在証明員工"惡意主張"時追償。這種制度設計實質上消除了員工訴訟的經濟門檻，鼓勵了邊際性訴訟的提起。

工資工時爭議：從Dynamex案到PAGA的"連環殺招"

加州在工資工時領域的嚴苛立法主要體現在兩個方面：

1. 獨立承包商認定的"ABC測試"

2018年Dynamex案（4 Cal.5th 903）確立了全美最嚴苛的用工分類標准，2019年《第5號議會法案》（AB5）將其法典化。根據該標准，雇主必須同時証明：

(A) 工作者不受雇佣方實際控制；

(B) 工作內容超出雇佣方常規業務范圍；

(C) 工作者有獨立經營的業務實體。

這一規定使Uber等共享經濟企業面臨巨額歷史賠償風險。盡管存在部分職業豁免，但絕大多數行業必須遵守該標准。

2. 《私人檢察官一般法》（PAGA）的集體懲罰機制

2004年設立的PAGA制度允許員工代表州政府起訴雇主，追討每人每次違規100-200美元的民事罰款。由於無需滿足集體訴訟認証條件，單個員工即可代表全州同事發起索賠，導致企業可能面臨指數級增長的賠償風險。2022年Viking River Cruises案雖允許通過仲裁協議限制PAGA索賠，但加州《第51號議會法案》試圖禁止強制仲裁條款，未來走向仍存變數。

司法實踐傾向：低駁回率與高額賠償的"雙重夾擊"

1. 極低的即決判決通過率

2018-2022年加州聯邦法院數據顯示，僅3.4%的雇佣案件通過即決判決駁回（Lex Machina）。法官普遍認為雇佣爭議屬於事實問題，更傾向交由陪審團裁決。這種司法傾向顯著提高企業的應訴成本。

2. 地區差異顯著的陪審團裁決

2019-2022年數據顯示：

●洛杉磯縣平均賠償：1,410萬美元

●舊金山 縣平均賠償：720萬美元

●橙縣（保守地區）平均賠償：32.5萬美元

（Lexis Verdict Analyzer）

這種差異反映加州陪審團強烈的"雇員保護"傾向，特別是在民主黨 主導的郡縣。

雇佣責任保險 （EPL）的市場反應與風控策略

保險公司對加州業務普遍採取更高免賠額和保費 定價，部分公司甚至限制承保容量。為應對風險，企業可採取以下措施：

制度預防

●制定完善的員工手冊

●定期進行反騷擾培訓

●建立合規的薪酬管理制度

協議設計

●訂立包含集體訴訟和PAGA放棄條款的仲裁協議

●參照Viking River案設計可分割執行條款

訴訟策略

●善用《民事訴訟法》第998條和解要約

●通過仲裁程序規避陪審團風險

●在訴訟中重點攻破集體認証環節

保險優化

●與專業經紀人合作設計承保方案

●爭取將加州業務與其他地區風險隔離定價

在嚴苛環境中構建防御體系

加州勞動法體系通過制度設計、司法實踐和社會文化的多重作用，形成了全美最嚴苛的雇主責任環境。對企業而言，唯有通過事前合規建設、事中專業應對和事后保險轉移的"三位一體"策略，才能在這片"訴訟高危地帶"中穩健經營。隨著AB5和PAGA等制度的持續演化，企業更需要動態調整風控策略，在保障雇員權益的同時維護自身合法權益。

捍衛您的權利，立即行動

鄭博仁聯合律師事務所在代表雇主與員工處理勞資糾紛方面擁有豐富實戰經驗。無論您懷疑自身被錯誤分類，或是雇主需合規指導，我們均可提供專業支持。若您存在分類疑慮，或需確保企業遵守加州勞動法，請立即聯系本所進行保密咨詢，中文專線626.570.8888，或發郵件至[email protected]。

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