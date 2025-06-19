裝365 Solar太陽能 8/31前送1500現金禮品卡

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隨著電價上升與綠能 意識抬頭，越來越多美國家庭考慮安裝住宅太陽能系統（見圖）。對於首次接觸太陽能的屋主來說，最常見的問題是：「5.0 kW系統夠不夠用？安裝太陽能系統是否會增加家庭開支？」

答案是，對多數中等用電量的家庭來說，5.0 kW的太陽能系統已足以支應日常大部分的用電需求，特別是在搭配節能用電習慣下。

根據美國能源資訊署(EIA)資料，美國家庭平均每月用電約877 kWh，而5.0 kW 太陽能系統每月可產生600～750 kWh，約可支應70～85%的家庭用電。以每度電平均0.16元計算，每月最高可節省超過100元電費 ，一年下來省下千元不是夢，更能在8～10年內回本。

無論是租賃(solar lease)、分期購買、或貸款購置太陽能系統，只要設計得當，通常不會增加目前的每月花費，反而能立即省錢。這是因為太陽能系統產生的電力，可以用來直接抵扣從電力公司購買的電力，等於用太陽免費發電。同時大幅降低電力公司帳單，總支出與原本差不多，甚至略低，但用的電是綠電、房屋價值也提升。

此外，多數州政府與聯邦政府還提供太陽能稅收抵免（如聯邦稅抵30%），再加上州政府回饋、淨電表計畫(Net Metering)等機制，用白天多餘電力「換回」晚上用的電，或將多餘電力賣給電力公司，進一步降低整體成本。

簡而言之，原本就每月要繳電費，現在把這筆錢拿來付太陽能系統，就像把租金 變成房貸。既不增加支出，又能開始省錢、減碳，長期來看更是一筆投資。