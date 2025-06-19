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保濟丸純中藥製 可洽詢金峯進口

洛杉磯訊
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每逢腸胃不適，痾嘔脹痛滯肚痛水土不服，許多父母都會給孩子服食保濟丸Po Chai Pills（見圖），因服食一兩次就沒事了。現在長大後，大家都會將保濟丸當作隨身攜帶的必備藥品之一，無論居家或旅行都會常備保濟丸。這足證擁有逾百年歷史的李眾勝堂保濟丸，如其廣告口號「關懷從未變改，可靠始終如一」。

李眾勝堂保濟丸馳名中外逾百年，成為歷史悠久的純中藥腸胃專家經典名牌，就是基於始創人李兆基先生的「練藥丸，濟眾生」信念。保濟丸一直十分重視生產技術及品質要求的承傳，藉此令產品的療效與質素始終如一。與此同時，保濟丸不但可保持一貫的藥效，更能符合不斷提高的安全和衛生要求。李眾勝堂保濟丸在香港製造，是由純中藥煉製而成，不含化學添加劑及西藥成分，保留傳統中藥的溫和持性，無引起副作用及刺激性，也不會引起便秘。

保濟丸的銷售網絡遍布全世界，包括香港、中國、美國、東南亞等國家地方，在各地深受歡迎，稱得上是家喻戶曉，深入民心的必備良藥。如有任何疑問，致電全美總代理金峯進口Golden Summit Imports Inc.電話：919-889-2859。[email protected].

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