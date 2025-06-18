極品假期 Viking河輪全包價清倉促銷

遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光 旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。極品假期推出限時清倉大促銷「全包式—Viking河輪特惠」可享受免費歐洲來回機票 、送每房200元船上零用金、送每房250元折扣、每人訂金25元的多重優惠（有條件限制）。

Viking維京河流全包式服務，從航班降落那刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機樂享整段旅程。是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選多個2025年河輪行程（基本房）：

(1)「萊茵河8天」11月11日出發；造訪4國：荷蘭、德國 、法國、瑞士；阿姆斯特丹至巴賽爾，每人2499元起。

(2)「多瑙河華爾滋8天」11月4日出發；造訪4國：德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利；德國帕紹至匈牙利布達佩斯（見圖），每人2499元起。

(3)「巴黎瑞士12天」11月17日出發；造訪4國：瑞士、德國、奧地利、法國；蘇黎士至巴黎，每人$3499起。

(4)「城市之光12天」10月29日出發；造訪3國：法國、德國、捷克；巴黎至布拉格，每人3499元起。

(5)「大歐洲15天」11月29日出發；造訪4國：匈地利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4999元起。

送機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可去電洽詢。限時促銷至2025年6月25日，船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼趕緊去電遊輪專家極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688計畫河輪之旅。