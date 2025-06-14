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新律鋼琴感恩父親節 限時清倉優惠

洛杉磯訊
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喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時推出父親節的大清倉優惠活動。YAMAHA、KAWAI名琴優惠價$1,999起，施坦威名琴（見圖）優惠價$2,999起，二手琴$399起。

音樂能陶冶性情，抒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力。在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，來新律試試，在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有70年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭崗99大華超市：

1015 S. Nogales St.,#107, Rowland Heights, CA 91748。

詢問電話：626-347-3407，714-447-8899，858-268-1668。

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