四場地產講座 分享拉斯維加斯Airbnb月入6000

拉斯維加斯（見圖）地產大王Ramon吳和房地產顧問Nero Li將聯手在洛杉磯舉辦四場免費說明會，完整分享如何投資Airbnb、打造穩定被動收入，並成為超級房東。現場還將抽出一位幸運來賓，贈送免費「拉斯維加斯三天兩夜旅遊行程」。

說明會時間與地點：

•第一場：6月21日（週六）上午10時至下午1時。地址：21680 Gateway Center Dr. #110, Diamond Bar。

•第二場：6月21日（週六）下午2時至4時。地址：830 E Valley Blvd, Alhambra(Market Place)。

•第三場：6月22日（週日）上午10時至中午12:00時。地址：500 Technology Dr #300, Irvine（Discovery Park 辦公園區內）。

•第四場：6月22日（週日）下午2時至4時。地址：1320 E La Tunas Dr. #102, San Gabriel（門禁密碼：4180#）。

免費參加，座位有限，盡速報名。報名專線：Ramon Wu 702-334-7767。

拉斯維加斯不只是賭城，更是Airbnb投資者眼中的黃金地段。根據最新旅遊與房產數據顯示，愈來愈多副業投資人將目光轉向拉斯維加斯，靠著短期出租物業，每月進帳最高6,000美元。

地產投資人Ramon Wu分享實例指出，一處位於唐人街核心地段的四臥室房源，售價僅為39.9萬美元，透過 Airbnb短租平台，每晚租金 最高可達300美元，月收入上看6,000美元，回報可觀。

除了可觀收益，拉斯維加斯的房產價格相對合理，且擁有強勁的增值潛力。根據2025年3月的數據，當地房價 中位數為48.5萬美元，高出全美平均價（39.84萬美元）21.7%，顯示出市場活力與增值空間。

與其他大城市相比，拉斯維加斯的房價相對合理，進入門檻低，讓許多中小型投資人有機會參與這波短租熱潮。此外，部分地區的市政法規也逐漸放寬對短租的限制，更加激勵市場活力。

同時分析指出，拉斯維加斯每年吸引超過4,000萬名國內外觀光 客，加上各大會展活動不間斷，短租需求穩定成長。

專家表示，拉斯維加斯不僅擁有高旅遊人潮、低購屋門檻與彈性的市場環境，目前更因新建土地稀缺、房屋供應有限，使其房產兼具投資價值與穩定的出租潛力，成為全美最具潛力、最受矚目的Airbnb副業城市之一。