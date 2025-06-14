雨傘險難購買 全民保險免費諮詢

近日州農保險加州 分公司(State Farm General)發出聲明，計畫對雨傘險(Umbrella Insurance)的保費 提高近40%，同時對某些職業或行業也將不再提供續保服務。作為附加保障的雨傘險，在原保險的責任理賠額不足以賠付他人時，起到十分關鍵的作用。不僅保費十分低廉，保險保額通常從100萬元起。對於名下有出租屋的房東、家中有養狗、有游泳池或是有小孩或年輕駕駛者的家庭十分重要。但由於近年來醫療費用上漲以及訴訟增多等因素，雨傘險的保費大幅地升高，同時，許多保險公司也退出加州市場，造成購買雨傘險愈發困難。

什麼是「雨傘險」? 簡單來說，雨傘險是一種附加的責任險，架構在汽車保險或房屋保險上。當車險、房屋險等原保單的賠償額度不夠時，可以使用雨傘險來給予理賠。理賠範圍包含法律訴訟、意外造成他人身體傷亡、財產損失等費用，例如：家中的狗咬傷人、發生嚴重交通意外、孩子在學校與他人發生嚴重肢體糾紛、房客在出租房發生意外控告房東等。雨傘險對於汽車保險以及房屋保險也有一定的投保金額要求。在汽車保險的責任險部分可以分為人身傷害責任險以及財產損失責任險。人身傷害責任險每人至少$25萬；財產損失責任險則需要滿足每次事故$50萬或更高的理賠額度。在房屋保險的個人責任險部分需要至少$30萬或更高的理賠額度。當意外發生時，先用汽車或房屋保險的責任險來理賠，超過理賠的部分才能使用雨傘險來賠付。

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