現代汽車喬治亞州智慧汽車廠引領電動車製造新紀元

現代汽車集團在美國喬治亞州 Savannah 全新打造的Hyundai Motor Group Metaplant America（HMGMA）借IONIQ 9體驗試駕開放媒體參訪。其智能化，自動化將汽車生產再度提升到新高度，令人驚嘆。除此之外，現代汽車到美國投資與社區的互動交流也是值得任何全球企業到美國投資設廠學習。

現代汽車集團這廠全球最新汽車工廠總投資126億美元，估地近3000英畝，廠房共1,600 萬平方英尺，將成為美國最大最新的電動車 製造基地，預計每年產能最高可達50萬輛，並創造超過8,500個直接就業機會。預估每年可為當地創造約 46億美元收入。

該厰地理位置優越，鄰近薩凡納港與主要高速公路幹道，還將自建鐵路與美國鐵路網聯通，有利原物料與整車物流運輸。該廠不僅生產現代汽車的 IONIQ 5、及旗艦款三排電動休旅車 IONIQ 9，同時也將涵蓋 Kia 與 Genesis 品牌的電動車型。

Metaplant 最大亮點之一，是全面導入軟體定義工廠（Software Defined Factory）架構，配備300 台 AGV 智能自動導引車及近 500 臂機器人，現代集團旗下子公司波士頓動力公司全球著名四足機器狗鼻祖「Spot」也在工廠掃𣈴檢查焊點是否合格。

進入廠內沒吵雜的機械噪音，員工不用戴防噪耳機訝異的看到傳統汽車生產線大量減少。載著零件及半成品汽車的AGV有秩序的到達在廠內指定區域排列組裝，這些AGV取代了傳統的固定組裝生產傳送帶。

採用AGV將使該厰可以依現代集團三個汽車品牌多種車款的需求做更靈活的高效率、高精度而且更有彈性的自動化生產流程。汽車廠的員工與智能機器人各司其職合作無間，好像看到人與機器人共存的世界

為響應美國政府在地化供應鏈 政策，現代汽車集團亦同步推動在地電池廠建設，預估整體園區與相關供應鏈，將在未來幾年內為當地創造高達4萬個直接與間接職位，對喬治亞州經濟發展具深遠意義。

當地官員及員工、鄰近社區無不為此廠的完工投產感到興奮與自豪。該廠生產的IONIQ 9車身的一道弧線經設計師介紹靈感來自韓服的衣領，為這道弧線注入了文化交流的使命。當隨機進入一家在當地人開的喬治亞風味餐廳用餐時，卻驚見菜單加入了韓國元素，例如泡菜漢堡。農夫市場也有攤販用喬治亞州豐富的農產品推出各種泡菜。現代汽車到美國投資將文化交流融入產品中，與社區的良好互動交流，值得任何全球企業到美國投資設廠學習。走筆至此不禁想到亞利桑納州的台積電 好像沒看到這種軟實力的交流。

現代集團喬治亞州Metaplant America 在美國政府全力支持下，歷時不到三年即完成興建與投產，展現現代汽車「速度、創新、綠能 」的全球製造新策略。隨著該廠全面營運，現代汽車將持續強化在北美市場的電動車供應能力，並推動永續未來的願景。自2022年宣布投資以來，Metaplant America 在當地政府全力支持下，歷時不到三年即完成興建與投產，展現現代汽車「速度、創新、綠能」的全球製造新策略。隨著該廠全面營運，現代汽車將持續強化在北美市場的電動車供應能力，並推動永續未來的願景。