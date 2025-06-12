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韓製孋純窗簾質優價美 獲德國紅點獎

洛杉磯訊
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韓國原廠直銷的「孋純窗簾」，提供大型門窗的窗簾，質優、環保、顏色及圖案精緻，價格更低於其他公司，堪稱質量上乘，價格喜人。

「孋純窗簾」通過原廠直銷美國，使得該公司極盡減低銷售成本，他們提供的韓國高級純絲窗簾（見圖）系列，不僅價格喜人，也因其在韓國生產的窗簾，面料質量上乘，顏色及圖案新穎又效果顯著，備受現代家庭時尚裝飾群族的喜愛。

該窗簾公司的廠家經過三十多年努力，與時俱進，設計出眾和精良的工藝生產，使窗簾面料，擁有了現代健康家庭追求的眾多裝飾功能。現提供的全新Doul Cover Sheer Vertical窗簾，因從全新視覺解釋，並生產窗簾而榮獲德國紅點「頂級獎章」及美國窗簾協會「創新獎章」。

南加是陽光州，尤其因靚麗大型門窗，是居家室內及辦公室最為基本的建築設置。傳統混合壓塑型窗簾材質的梗硬讓人感到無奈，傳統雙層設置紗簾與布簾又顯沉重。「孋純窗簾」為大家引進的高級純絲窗簾系列，是很棒的選擇。他們韓國廠家生產並提供的系列窗簾，是現代布料與紗質的完美靚麗組合，終將是輕鬆設置溫馨靚麗居家及現代辦公室窗簾選擇。

「孋純窗簾」銷售根據客戶需求，備有現場適用折扣，為新房屋主及新裝修房屋添置新窗簾的客戶送出一份驚喜。將攜帶新穎產品前往現場展示，免費量尺估價，協助大家的新穎窗簾進行裝飾。有關產品詳情可電562-542-6356或949-396-9808 Melissa Nam查詢，或查閱世界新聞網「孋純窗簾」文章更多產品說明和聯絡索取諸多施工案例。

世界新聞網 南加 德國

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