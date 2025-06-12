我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

國泰銀行慈善高爾夫球賽 募款逾21萬

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽捐款儀式，國泰銀行執行主席鄭家發博士（圖左七）、總裁劉昌明（圖左三）及受益非營利組織代表合影。
國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽捐款儀式，國泰銀行執行主席鄭家發博士（圖左七）、總裁劉昌明（圖左三）及受益非營利組織代表合影。

國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽日前圓滿落幕，成籌集善款超過21萬元。自1977年以來，這項賽事匯集了許多高爾夫球手和慷慨的贊助商，共同支持該行「為社區帶來意義非凡的改變」的使命。

國泰銀行高爾夫球錦標賽籌委會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝（圖右六）表示，衷心感謝所有參賽者、贊助商和志願者。國泰銀行的年度慈善活動是匯聚力量的盛會，更是推動持久影響力的重要方式。參賽者、贊助商的慷慨支持為本地組織的重要工作，讓該行持續為社區帶來正面改變。

超過160名高爾夫球手參加了本次錦標賽，賽後舉行頒獎晚宴和抽獎活動，共有260位來賓出席。籌集的善款將捐贈給十個非營利組織，包括亞美老人服務中心、國泰銀行基金會、華埠圖書館書友會、角聲家庭中心恩泉輔導事工、洛杉磯國際協會、爾灣中文學校、No Limits for deaf children and families、及台美人傳統週。Baby2Baby 和Community Partners是今年新增的兩個受捐助方，在今年1月南加州火災後救援和恢復工作中發揮重要的作用。

2025年錦標賽贊助商執行人、國泰銀行執行副總裁兼商業地產和建築貸款總監Kirk Malmrose（圖右四）表示，這項錦標賽確實帶來深遠持久的影響。其宗旨與國泰銀行基金會的使命高度契合，對社會、經濟、教育、文化及整體福祉等方面，促進社區的發展。

國泰銀行基金會新任董事會成員、國泰銀行創始人程達民之孫Kenyon Mayeda（圖右二）表示，能代表家族基金會出席這場盛會，深感榮幸。這項賽事是支持基金會使命的重要方式，也延續了祖父回饋社會、服務社區的精神。了解更多有關本活動或國泰銀行的社區服務事跡，請訪問www.cathaybank.com。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（纳斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

保險 洛杉磯 加州

上一則

聯邦新法擬削保費補貼 820萬人恐失醫保

下一則

「加州愛加拿大」祭優惠 盼加國遊客回流

延伸閱讀

皇后區將投36億元嚴防颶風季 籲市民檢查排水、安裝抽水設備

皇后區將投36億元嚴防颶風季 籲市民檢查排水、安裝抽水設備
地方銀行「存款送Labubu」吸客 傳遭中國監管機構喊停

地方銀行「存款送Labubu」吸客 傳遭中國監管機構喊停
矽谷旅館擬改為「遊民避難所」金寶、聖荷西居民聯署反對

矽谷旅館擬改為「遊民避難所」金寶、聖荷西居民聯署反對
國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽籌集善款超21萬美元

國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽籌集善款超21萬美元
美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元

美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元
亞太社區基金會籌款晚宴 目標35萬元

亞太社區基金會籌款晚宴 目標35萬元

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照