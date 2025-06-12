國泰銀行慈善高爾夫球賽 募款逾21萬

國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽捐款儀式，國泰銀行執行主席鄭家發博士（圖左七）、總裁劉昌明（圖左三）及受益非營利組織代表合影。

國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽日前圓滿落幕，成籌集善款超過21萬元。自1977年以來，這項賽事匯集了許多高爾夫球手和慷慨的贊助商，共同支持該行「為社區帶來意義非凡的改變」的使命。

國泰銀行高爾夫球錦標賽籌委會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝（圖右六）表示，衷心感謝所有參賽者、贊助商和志願者。國泰銀行的年度慈善活動是匯聚力量的盛會，更是推動持久影響力的重要方式。參賽者、贊助商的慷慨支持為本地組織的重要工作，讓該行持續為社區帶來正面改變。

超過160名高爾夫球手參加了本次錦標賽，賽後舉行頒獎晚宴和抽獎活動，共有260位來賓出席。籌集的善款將捐贈給十個非營利組織，包括亞美老人服務中心、國泰銀行基金會、華埠圖書館書友會、角聲家庭中心恩泉輔導事工、洛杉磯 國際協會、爾灣中文學校、No Limits for deaf children and families、及台美人傳統週。Baby2Baby 和Community Partners是今年新增的兩個受捐助方，在今年1月南加州 火災後救援和恢復工作中發揮重要的作用。

2025年錦標賽贊助商執行人、國泰銀行執行副總裁兼商業地產和建築貸款總監Kirk Malmrose（圖右四）表示，這項錦標賽確實帶來深遠持久的影響。其宗旨與國泰銀行基金會的使命高度契合，對社會、經濟、教育、文化及整體福祉等方面，促進社區的發展。

國泰銀行基金會新任董事會成員、國泰銀行創始人程達民之孫Kenyon Mayeda（圖右二）表示，能代表家族基金會出席這場盛會，深感榮幸。這項賽事是支持基金會使命的重要方式，也延續了祖父回饋社會、服務社區的精神。了解更多有關本活動或國泰銀行的社區服務事跡，請訪問www.cathaybank.com。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（纳斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。