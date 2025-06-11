加州防止病蟲害入境 籲旅客別帶蔬果肉製品

CDFA與美國海關及邊境保護局、美國農業部的動植物衛生檢驗局代表，以及各縣農業委員宣導會合影。

加州 食品與農業部(CDFA)及聯邦和地方政府合作機構提醒旅客，切勿攜帶可能傳播害蟲的水果、蔬菜或肉類製品。

攜帶這些物品出行看似無害，但CDFA與美國海關及邊境 保護局(CBP )、美國農業部(USDA)的動植物衛生檢驗局(APHIS)，以及各縣農業委員皆提醒飛機乘客和公路旅行者，非本地害蟲和疾病可能會偷偷搭上水果、蔬菜和其他植物及食品的便車。如果這些入侵物種被運入加州，對加州農業和居民自種蔬果可能造成重大損害。

為防止外來病蟲害的傳入，官方呼籲所有進入或返回加州的旅客不要攜帶水果、蔬菜或肉類製品。如果旅客攜帶植物或農產品，需主動申報以接受檢查，確保其安全無虞。

CDFA部長Karen Ross強調，入侵加州的害蟲和植物病害不僅會對本州豐饒的農業生產造成毀滅性後果，也會影響社區居民在家中種植水果和蔬菜的能力，甚至威脅加州自然和生產用地的脆弱生態系統。

洛杉磯國際機場CBP港口主任Andrew H. Douglas（圖左二）表示，駐守在陸地、海上和機場的CBP農業專家，憑藉專業技術把關邊境，防止病蟲害的進入。旅客可能還會見到經過特別訓練的「獵犬安檢小隊」，可以嗅出旅客行李中水果、蔬菜、肉類和其他可能構成威脅的產品的特定氣味。

加州在2023年經歷了CDFA近百餘年來最嚴重的入侵性果蠅爆發事件，突顯入侵物種造成的破壞力。該次爆發相信是源自未經授權運送受感染的農產品，導致全州多地設置檢疫區，不僅限制了數千英畝的商業性農作，也影響到居民之間分享和享用自家蔬果的能力。了解更多資訊，請訪問 DontPackaPest.com。