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宜利貸款簡單兩步驟 70萬貸款66個月就還清

洛杉磯訊

在房貸利率居高不下的當下，位於南加州的宜利貸款公司（Elite Global Lending Inc.，見圖）推出一套創新房貸規劃方案，協助屋主在不等待降息的情況下，大幅節省利息支出，並加快還清房貸。

該公司表示，透過「簡單兩步驟」，可讓客戶在66個月內全數還清原本30年期的房貸，並節省高達70%的利息成本。

以張先生為例，他於2024年貸款70萬購屋，利率為6.5%，原訂30年期，每月還款$4424.48，總利息支出將達$89.2萬。但在宜利貸款團隊根據其每月銀行帳戶出入明細量身訂製方案後，張先生僅用66個月即全數還清，實際支付利息為$22萬，節省約$67.5萬。

另一案例，客戶今年初以自住房進行套現再貸，並以現金購買投資房，每月租金收入為$3500。原始貸款金額45萬，利率6.75%，每月還款額為$2918.69，加上稅金與保險需自行補貼$450。經宜利貸款專業規劃後，制定了46個月還清貸款計劃，幫客戶省下貸款利息總額高達$45萬。貸款還清後，租金收入百分百入帳，提升現金流。

宜利貸款表示，透過喚醒「沉睡中的房屋淨值」，可為屋主創造五大效益：

1.快速還清房貸，減少貸款利息成本至70%。

2.提升出租房收入，實現租金翻倍。

3.打造退休養老的永久收入。

4.協助購置多幢投資型房產。

5.將不動產轉化為靈活流動資產。

若有興趣了解更多節省房貸利息的具體做法，可洽詢負責人Lisa，電話626-319-3627。

貸款 租金 利率

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