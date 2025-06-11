大莊家「豪華巡禮送大屋」單親媽中獎

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)為期三個月的「豪華巡禮送大屋」(Home Sweet Win !)活動得獎者揭曉。5月30日晚，長灘市居民Mayra V.（圖中）抽出幸運鑰匙開啟了終極大獎，歡欣擁有一棟位於特曼庫拉市由 Meritage Homes設計建造的全新四臥房三衛浴頂級安全社區大屋。

這位獨自撫育三名女兒成長並有孫輩的單親母親興奮地表示，她從未擁有過屬於自己的房屋。多年前，Mayra在墨西哥 取得心理學學士後，毅然決定遠赴美國為女兒們謀求更好的生活。她回想早年身為新移民 時的艱辛歷程， 送孩子們上學後自己還要馬不停蹄趕赴上英語課、任管理員。

當成功入圍「豪華巡禮送大屋」終極抽獎活動的20名「大莊家」幸運兒之一後，Mayra在主持人Ty Pennington （圖左）的召喚下，為倒數第二個登上舞台選擇自己的終極幸運盒者。Mayra還回憶道，在撿到幸運硬幣的幾週前，她曾夢見一棟鋪著白色地板、配備有白色櫥櫃的大屋。

當進行到激動人心時刻，Ty Pennington為三名進入終極對決者倒數計時並高呼「轉動鑰匙！」時，只有Mayra的鑰匙成功開鎖，成為舞台上唯一穿過房門的幸運兒。

次日在獎品屋現場，Mayra與主持人Ty Pennington再次會面。她驚喜發現房屋配置著白色櫥櫃和淺色地板，與數週前夢境中的場景幾乎一致。

大獎揭曉同時，另外兩名入圍大莊家「豪華巡禮送大屋」活動的幸運兒分別獲得了2萬5千美元現金獎賞。

「大莊家」代表日前宣布，「豪華巡禮送大屋」活動將於2026年再次回歸並繼續由Ty Pennington擔任主持人。瞭解更多詳情可登錄官網Pechanga.com 。