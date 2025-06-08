我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直擊╱垃圾車在燒 遍地碎玻璃…洛杉磯深夜仍戒嚴

直擊洛城衝突 新華社記者也受傷…中領館緊急提醒

國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽籌集善款超21萬美元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

國泰銀行第48屆年度慈善高爾夫球錦標賽日前圓滿落幕，成籌集善款超過21萬元。自1977年以來，這項賽事匯集了許多高爾夫球手和慷慨的贊助商，共同支持該行「為社區帶來意義非凡的改變」的使命。

國泰銀行高爾夫球錦標賽籌委會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝表示，衷心感謝所有參賽者、贊助商和志願者。國泰銀行的年度慈善活動是匯聚力量的盛會，更是推動持久影響力的重要方式。參賽者、贊助商的慷慨支持為本地組織的重要工作，讓該行持續為社區帶來正面改變。

超過 160 名高爾夫球手參加了本次錦標賽，賽後舉行頒獎晚宴和抽獎活動，共有260 位來賓出席。籌集的善款將捐贈給十個非營利組織，包括亞美老人服務中心、國泰銀行基金會、華埠圖書館書友會、角聲家庭中心恩泉輔導事工、洛杉磯國際協會、爾灣中文學校、No Limits for deaf children and families、及台美人傳統週。Baby2Baby 和Community Partners是今年新增的兩個受捐助方，在今年 1 月南加州火災後救援和恢復工作中發揮重要的作用。

2025 年錦標賽贊助商執行人、國泰銀行執行副總裁兼商業地產和建築貸款總監 Kirk Malmrose 表示，這項錦標賽確实帶來深遠持久的影響。 其宗旨與國泰銀行基金會的使命高度契合，對社會、經濟、教育、文化及整體福祉等方面，促進社區的發展。

國泰銀行基金會新任董事會成員、國泰銀行創始人程達民之孫Kenyon Mayeda表示，能代表家族基金會出席這場盛會，深感榮幸。 這項賽事是支持基金會使命的重要方式，也延續了祖父回饋社會、服務社區的精神。了解更多有關本活動或國泰銀行的社區服務事跡，請訪問www.cathaybank.com

國泰銀行是國泰萬通金控公司（纳斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

保險 洛杉磯 加州 華埠 貸款

上一則

靠賄賂官員 南加2亞裔獲利千萬

下一則

南加亞裔女縱火燒商場 消防員險被困 被重判

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權
過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍

過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍
在美華人哪些低成本愛好？網最愛白逛超市 一運動性價比高

在美華人哪些低成本愛好？網最愛白逛超市 一運動性價比高