AJSOCAL 6/9住房權益講座 現場免費諮詢

南加州亞美公義促進中心是一家非營利性的法律援助機構。(業者提供)

6月9日（週一）中午12點半到2點，南加州 亞美公義促進中心(AJSOCAL)將與蒙市圖書館合作舉辦住房權益，免費中文講座。幫助民眾了解住房權益，講座內容涵蓋州、縣及各城市對租金 的漲幅要求，對租客的保護法令及法規；房東與房客的關係與義務；如何修改租約及續約；各類通知的類型；驅逐的流程以及應對等。講座現場律師可客遇到的問題提供免費且專業的回答。

除此之外，南加 州亞美公義促進中心每月會定期舉辦住房權益法律諮詢會，提供免費的一對一律師諮詢，如果遇到任何租約糾紛或權益遭到侵犯，例如：被要求巨額的租房押金；搬出後未收到足額的押金返還；面臨租金的巨大漲幅；屋內設施未得到及時修復；無論是分租、合租或短租，都可獲得免費協助。

民眾可以預約參加每月的免費住房權益法律諮詢會，每月的第一個星期四在Westminster家庭中心，每月第四個星期四在Alhambra的圖書館，每週五在橙縣的辦公室。從7月起，每個月的第二個星期一下午，在蒙市的圖書館，增加了額外的房屋權益法律諮詢會，可撥打中文熱線諮詢詳情，或免費註冊參加。

南加州亞美公義促進中心是一家非營利性的法律援助機構（見圖），提供各類的免費法律援助，援助範圍包括了移民法、家庭法、家庭暴力受害者援助、住房權益保護、公民入籍、反亞裔歧視以及中低收入的醫療保險服務。歡迎有需要的民眾電話諮詢並獲得協助。

中文熱線800-520-2356或213-241-0256諮詢本次講座詳情，也可以微信掃描二維碼（小圖），線上諮詢。