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2025年美麗大法案稅改解析

洛杉磯訊
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美國宏信財稅集團總裁劉亞娟接受采訪
美國宏信財稅集團總裁劉亞娟接受采訪

美國宏信財稅集團總裁劉亞娟接受采訪，分析總統川普於2025年提出的《美麗大法案》（One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBBA），於5月22日以些微差距通過眾議院，目前進入參議院審議階段。此法案延續2017年《減稅與就業法案》精神，若最終立法成功，將重塑未來十年美國稅收結構與中產階級生活模式，對華人產生的影響。

四大稅改亮點：

1. 永久化2017減稅政策：原訂2025年底到期的個人與企業減稅條款將被永久保留，如法案最終通過，多數家庭可持續享有較低所得稅率及較高標準扣除額。

2. 加班、小費與汽車貸款利息免稅：年收16萬美元以下的勞工，其加班費與合法小費免徵聯邦所得稅。購買「美國製造」汽車的貸款利息也可抵稅，減輕工薪階層負擔。

3. 家庭減稅擴大：子女稅收抵免額從2,000美元提升至2,500美元，並與通膨掛鉤。標準扣除額上調，將直接惠及中產家庭。

4. SALT扣除上限提升：州與地方稅（SALT）扣除上限從1萬美元提高至4萬美元，對加州、紐約等高稅州家庭特別有利。

稅收減免背後的財政壓力：

法案預估十年內減少聯邦稅收約4.5兆美元，為彌補赤字，政府計畫削減1,500億美元「醫療補助」（Medicaid）支出及其他社福項目，同時增加國防（+1,500億）與邊境安全（+700億）預算，持續推動築牆工程。

誰將受益？誰將受損？中高收入家庭、企業主及消防員等第一線人員將是明顯受益者；而低收入族群將首當其衝，預估超過870萬人恐失去醫療保險。清潔能源產業也將因稅收優惠取消受到打擊。

值得注意的是，法案新設第899條款，對來自對美徵收懲罰性稅的國家（如中國）的投資者徵收最高20%額外稅，對華人投資帶來高度不確定性。

應對建議與規劃重點：儘管法案尚在參議院審議，預計7月4日後才有最終結果，劉亞娟總裁建議華人家庭及早採取行動：

 進行稅務體檢：把握2025年底前仍適用的減稅政策，評估是否提前收入實現或資產處分。

 重整資產結構：有境外資產或身分者需關注899條款及全球課稅風險。

 提前遺產規劃：法案提議將贈與與遺產稅免稅額維持高點，避免2026年自動降至600萬美元的重大損失。超額部分恐面臨高達40%聯邦稅及部分州20%的遺產稅。

更多資訊可洽美國宏信財稅集團電話 425-954-7313 或上網www.hongxincpa.com. 爾灣辦公室位於15615 Alton Parkway,#450,Irvine.

華人 貸款 參議院 小費 低收入

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