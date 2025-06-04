速勝貸款 供合格投資人申請名額有限

IBIS Fund LLC速勝貸款 ，現正接受合格投資人申請，名額有限。該公司擁有一個3億美元的房地產 債務基金，目標為提供穩定報酬，並以實體資產作為保障。

8.5%優先報酬：投資人每年可獲得8.5%的非累積性報酬，按月支付。另外還有可能獲得額外分配。

房地產擔保投資：該基金提供、收購並管理以房地產為擔保的貸款，主要聚焦於加州 、德州及內華達州等高成長及高流動性市場。

每月分配與再投資選項：每月領取現金回饋，亦可選擇自動再投資。

專業管理團隊：由IBIS Financial Corporation管理，其團隊深耕房地產貸款與投資管理領域。

專屬與安全保障：僅限合格投資人參與，最低投資金額為10萬美元。投資人的資本透過有結構的審核流程及擔保貸款獲得保障。

所有投資均由信託契據擔保，並以高於貸款金額的房地產價值作為保障，比傳統股權基金更安全。

報酬率與房地產所有權相近，但風險較低，亦免去收租、資產管理與維護的麻煩。

流程簡單無壓力：你出資，IBIS Fund LLC放款並收取貸款償還金，為你每月收款。

高報酬，低風險，限量發行。最高募資上限為1億美元。本案為依據Regulation D, Rule 506(c)之私募發行，僅限合格投資人參與。文件齊全，私募備忘錄(PPM)、營運協議、認購協議。投資能讓資本更有效率、收入更穩定、風險更有保障的地方。

速勝貸款還提供專業、快速的抵押貸款服務：最快5天內放款。抵押物業：住宅、商業地產、土地，不限地域，全美範圍內均可辦理。順位貸款：即使已有貸款，可提供第二、第三順位貸款。無需查信用，無估價。

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