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聯合健保關注女性骨密度、骨量 華語專線諮詢

洛杉磯訊

聯合健保關注華人女性同胞健康，特別分享了解骨骼健康，進而可以有長久的獨立生活。隨著年齡的增長，女性的骨密度(bone density)和骨量(bone mass)開始下降。這可能會使女性更容易受傷，並患上骨骼相關疾病。

根據美國聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)的數據，跌倒是長者受傷的主要原因，並經常會導致骨折和其他嚴重的健康問題。許多長者希望儘可能長久獨立生活，保持良好的整體健康至關重要。保持骨骼強健並預防跌倒可能會幫助大家更好的獨立生活。

骨密度的數字解袐：骨骼會因更年期和雌激素減少而發生變化，因此，建議年滿60歲的女性接受骨密度掃描（DEXA骨掃描）。骨掃描測量礦物質含量，尤其是鈣含量，以確定骨密度。聯邦醫療保險和其他健保計劃一般都會承保這項測試檢查。

瞭解可能存在的風險：雖然骨密度會隨著時間和年齡自然下降，但可能可以減慢其下降的數量、速度和所造成的影響。因此，評估飲食習慣，以及運動量和肢體活動量。

正確飲食和鍛鍊：考慮在均衡飲食中加入富含維生素D和鈣的食物。和醫護討論可否能將負重運動納入日常鍛鍊。散步、慢跑等活動，以及能提高平衡能力和協調能力的運動鍛鍊可能有益。

確保有防跌倒的安全起居環境：查看住處裡外。能安全地走過擺放桌椅和傢俱的地方嗎？地毯和地板都安全固定嗎？必要的地方是否有扶欄？地板在乾燥時會不會容易打滑？房屋外面是否有洞、裂縫和凹凸不平的地方？

安全著裝：確保衣服不拖到地上避免潛在的絆倒危險，還要注意腳上穿的。穿膠底鞋或運動鞋，或防滑襪或防滑拖鞋。

保持警覺：參加年度健康檢查幫助及早解決健康問題和疑慮，這也包括骨骼健康問題。保持強健骨骼、增強體力、提高平衡能力可幫助減輕跌倒可能造成的後果並加快康復—甚至對其他傷害也是如此。獲取更多幫健保信息，可訪問聯合健康保險中文網站uhcasian.com/chinese或電華語專線1-800-801-1900。本信息僅供參考，不能代替醫生的建議。

聯邦醫療保險 健保 華人

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