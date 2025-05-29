中美華戲劇聯盟與銀河少兒劇團聯合演出圓滿落幕

優秀學生頒獎

5月24日，由中美華戲劇聯盟藝術訓練中心與銀河少兒劇團聯合主辦的「戲劇築夢·星耀未來」匯報演出，在洛杉磯 皇朝劇院盛大登場，歷時150分鐘的演出涵蓋朗誦、戲劇、歌舞、模特等多元藝術形式，現場座無虛席、氣氛熱烈，觀眾掌聲不斷。

優秀學生頒獎

本次演出展現了5至17歲青少年學員的卓越才華，由銀河兒童劇團洛杉磯分部青年部成員擔綱策劃與執行，充分體現出少年主創力量的創意與專業。團隊核心成員包括：總策劃Tylen Luo（17歲）、總導演Xiaoxiao Lu（15歲）、總執行Susanna Liang（16歲）、人員統籌Joy Long（14歲）、節目統籌Anthony Wang（14歲）等，為整場演出帶來井然有序的組織與高水準的呈現。

優秀學生頒獎

演出節目內容豐富，展現深厚文化底蘊與創新活力。學員們均接受來自中美華戲劇聯盟藝術訓練中心及新絲路（美國）超模學院的專業語言、表演與模特訓練。節目亮點包括經典誦讀，童趣戲劇，現代題材中國話以及模特秀與爵士舞等。

其中受矚目的節目為原創劇目《望爸爸媽媽的故鄉》，由12位年齡介於6至14歲的學員共同演出。該劇以華裔 青少年的視角講述尋根之旅，飽含溫情與文化省思。導演楊洋表示，孩子們對劇本的理解與詮釋超出預期，充分展現文化傳承的生命力。

聯盟核心成員

此次匯演亦邀請中美華戲劇聯盟的多位資深專業演員加盟助陣，演出《瘋狂劇團》、《離婚了，就別再來找我》、《隱婚男女》、《空姐、空姐、空姐》等經典劇目。該系列作品由聯盟總導演蘇金榜執導，Eddie Chen擔任製作人，崔楠、Alvin He、Connie Sun、王藝霖、Jimmy Hope、Zax Wang、Patrick Ip、Michelle Liu、石榴、Viki Lang、楊洋等實力派演員共同演出。著名演員劉子豪更友情加盟。

Eddie Chen與銀河少兒劇團團長王淥攜手演繹的朗誦《父親與女兒的時光書》，以深厚的舞台功底與飽滿情感打動全場，現場掌聲雷動、淚光閃爍。

聯盟創始人楊洋接受訪問

在頒獎環節中，主持人、中美華人 戲劇聯盟創辦人楊洋頒發多項榮譽獎項，表彰在此次演出中表現卓越的個人與團隊。榮獲表彰的贊助單位包括：美國博睿藤承家族規劃管理公司執行長楠歌（「藤校女王」）、IVF Universal幸孕天使創辦人Serena Wang、青苗教育中心暨YCEC Dance Studio創辦人Nicole Lee。多方力量共同推動藝術教育發展，為青少年打造成長與夢想的舞台。

演出中「優秀學生獎」、「最佳演員獎」、「Super Star獎」、「優秀組織者獎」、「優秀製作人獎」、「最佳導演獎」等獎項陸續揭曉，鼓勵所有參與者的努力與付出。此次「老少同台」的演出，充分展現青少年無限潛力與專業演員的藝術風采，完美詮釋「戲劇築夢·星耀未來」的核心主題。

中美華戲劇聯盟藝術訓練中心未來將持續推動青少年藝術教育，打造更多展現自我與文化傳承的舞台，期待更多新生代的加入，共同以藝術滋養成長、築夢未來。