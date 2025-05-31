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加州信託銀行推房屋淨值信用貸款 靈活理財

洛杉磯訊
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在瞬息萬變的金融環境中，掌握財務主導權至關重要。無論是正計劃提升房屋價值、投資未來，或只是希望擁有資金安全網，房屋淨值信用貸款(HELOC)是不可錯過的財務工具。

1.高額度貸款：HELOC以房屋淨值作為擔保，提供遠低於信用卡或無擔保貸款的利率。此外，貸款額度基於房產價值及個人收入計算，確保獲得充足資金，以應對各種財務需求。

2.靈活提款與還款機制：可以隨時動用資金，但未使用則無需支付任何費用**，只需為已使用額度支付利息。這種靈活性使HELOC成為具成本效益的財務工具之一。

3.資金用途廣泛，提升資產價值：HELOC可用於房屋翻修、教育支出、創業資金，甚至應急費用。許多房主透過 HELOC進行房屋改造，提升房產價值，獲得更長遠的財務回報。

4.也適用於投資房產，擴展財務機會：不論是自住房還是投資房，HELOC都可能符合申請資格。房地產投資者更可善用HELOC來翻新物件、整合債務，甚至捕捉靈活的財務機會。

HELOC是一種長達10至15年的循環信用額度，現在申請，即使短期內不使用資金，也可確保未來財務彈性，無需額外費用。

此外，HELOC申請資格取決於房產價值及個人收入，申請時機是在退休前或職業轉換前，確保財務狀況穩定，以獲得貸款條件。

確保自己未來財務彈性，擁有一個可靠的財務安全網。立即聯繫加州信託銀行(California Bank & Trust)的資深銀行家劉素安（Ann Liu，見圖），電話626-208-3258，了解如何申請並確保未來的財務規劃方案與彈性。

貸款 加州 退休

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