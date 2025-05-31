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加州消防基金會獲PG&E捐500萬擴建紀念碑

洛杉磯訊
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加州非營利組織加州消防基金(www.cafirefoundation.org)，獲PG&E捐贈500萬元擴建與維護位於沙加緬度的加州消防員紀念碑。該紀念碑目前已刻有1,563位因公殉職的消防員姓名。PG&E此次的慈善捐款由PG&E股東出資，而非來自用戶。

加州消防員紀念碑於2002年4月6日揭幕，為加州英勇犧牲的男女消防員們的永久致敬。遺憾的是，紀念碑現已無足夠空間新增姓名，迫切需要擴建。加州消防基金會(CFF)正在積極籌款，盼能擴建紀念碑。

加州消防基金會主席Brian K. Rice表示：加州消防基金會和消防員們全年無休、不辭辛勞守護居民與家庭免受災害與山火威脅。今天要向那些無私奉獻、無可取代將他人安危置於自身之前的消防英雄們致敬。PG&E捐贈的500萬元，將幫助確保這些殉職消防員的英名長存，並作為無畏奉獻的精神象徵，流傳後世。

紀念碑建造與維護完全仰賴私人募款，其中許多來自消防員自發捐款。二十多年前，透過民間募款籌集了逾200萬元，用於紀念碑建設與維護。當初大部分的資金主要來自消防員捐款、專屬消防員車牌收益以及保稅時的「消防員紀念捐款」項目。

PG&E執行長Patti Poppe談到：「近年來，加州居民屢遭嚴重山火侵襲，尤其是站在第一線的消防員、急救人員，以及他們的家人。我們永遠不能忘記那些未能平安返家的英雄。這面紀念牆的意義就在於此—唯有銘記，我們才能更努力防範災難性山火，確保每個人都能每天平安回家。」

PG&E與加州消防基金會合作已近30年。近期，PG&E基金會與加州消防基金會合作，共同推動「野火安全與防範計畫」，專注於防火準備與應變，以及提升社區防災意識。

2025年度加州消防員追悼儀式訂於2025年10月4日（星期六）舉行。

關於加州消防基金會：加州消防基金會是一個非營利501(c)(3)組織，為殉職消防員的家人、消防員及其服務的社區提供情感與財務上的援助。該基金會於1987年由加州專業消防員工會成立，致力推動各類遺屬與受災者援助計畫與社區倡議。如欲瞭解更多紀念碑擴建的相關資訊，請前往cafirefoundation.org/memorialexpansion。

關於PG&E基金會：PG&E基金會是一個獨立的非營利501(c)(3)組織，獨立於PG&E之外，並由PG&E贊助。

關於PG&E：太平洋煤電公司是PG&E集團(NYSE:PCG)的子公司，服務加州北部及中部超過70,000平方英里地區、1,600萬人口，提供天然氣與電力服務。如欲瞭解更多資訊，請前往pge.com和pge.com/news。

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