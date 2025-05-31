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昌興珠寶進駐Arcadia Mall提供頂級珠寶

洛杉磯訊
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昌興珠寶全新Arcadia精品店正式新張，擁有高知名度的腕錶珠寶精品業者，昌興現插旗進駐The Shops at Santa Anita ( 又稱Arcadia Mall ) 內，毗鄰高人氣的Nordstrom及鼎泰豐，為整座購物中心再添時尚地標。

嶄新店面（見圖）由知名設計團隊精心打造，融合現代美學與經典元素，整體裝潢更見高雅大氣，從燈光配置到陳列細節，皆呈現高品質生活的態度與理念，完美體現高端名品店的獨特風格與非凡氣度。55年來不僅堅持品質保證及專屬尊貴服務，昌興珠寶更致力為顧客提供無與倫比的購物體驗。

精選來自世界各地的頂級珠寶與腕錶品牌中， 伯爵名錶珠寶(PIAGET)融合瑞士製錶技術與法式珠寶美學，展現高級訂製的極致美學。 歐米茄腕錶(OMEGA)結合尖端科技與傳統瑞士製錶工藝，展現出無可取代的精準與穩定性，體現高貴不凡的生活品味。

香奈兒(CHANEL)不只是時尚品牌，更是一種生活態度的延伸；優雅、堅定、與眾不同。從J12系列的陶瓷美學到Première系列的優雅線條，CHANEL腕錶展現出女性自信、獨立與魅力的當代表達。

昌興珠寶代理名錶品牌還有：寶璣、積家、沛納海、IWC、Longines等，名牌珠寶包括Hearts on Fire、Chanel、Chopard、Messika、Mikimoto、Qeelin等，更匯集鑽石、 翡翠、南洋珠、紅藍綠寶、千足黃金及男士珠寶等，貨品齊全，凡選購佳節好禮或餽贈精品，走訪昌興，收穫滿滿。

昌興珠寶鐘錶(Chong Hing Jewelers)亞凱迪亞新店地址是400 S. Baldwin Ave., L5 - L7 , Arcadia，電話(626)770-3288，聖蓋博店（全統廣場）地址140 W. Valley Blvd., #119, San Gabriel，電話(626)280-9195，詳覽www.chonghing.com。

亞凱迪亞 聖蓋博 鼎泰豐

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