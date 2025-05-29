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房屋保險專家Jae朴 中文理賠諮詢

洛杉磯訊
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人生中重要投資的房屋，購買它的保險是必不可少，一旦房屋發生事故，例如火災或其他不可預見的事故，希望可以得到適當的賠償，但向房屋保險公司索賠的過程中，有可能是一場惡夢。

如讀者有向房屋保險理賠的煩惱、有被房屋保險公司拒絕理賠、若理賠金額遠低於損失金額等問題，或向保險公司索賠前，可先電中文熱線213-913-0118或1-877-377-6572或掃描二維碼（小圖）連結網頁，找有加州執照（號碼2H67374）及擁有15年火災和浸水保險理賠經驗的Jae朴（見圖），為火災、浸水或其它索賠，提供專業諮詢及幫助，真誠為大家服務、不成功、不收費，保障應有權益。

房屋保險理賠專家Jae朴表示，大部份華人來美打拼，辛勤工作目的是讓家人有個安樂窩，購買房屋保險是合情合理的做法，以防萬一發生意外後，有保險作為保障。一般房屋保險範圍包括火災、風災、盜竊、雹災等災害，範圍的大小主要取決於選擇的保險公司和覆蓋範圍。雖然購買了房屋保險，但美國多數屋主並未注意房屋保險的詳細規定，也不清楚房險理賠範圍。近半數屋主不清楚房險內容和細節，往往在意外發生，房屋損毀時，花錢修屋卻爭取不到賠償。

房屋需要理賠時應該如何去處理、屋主在房屋損失發生後，如何在指定日期內申報，並需填寫損失證明交保險公司等，是必需和重要的過程，如找房屋保險理賠專家處理，就如遇到車禍時的受害人，找專業辦理車禍的律師處理的情況一樣道理，能得到保險理賠的機率相對較高。

JPA Adjusters保險索賠公司地址在2053 W. Whittier Blvd., La Habra, CA 90631。

保險 加州 華人

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