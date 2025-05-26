世報2025年「居家建材展」7/24、7/25盛大舉行

洛杉磯世界日報將於2025年7月24日（周四）、25日（周五）兩天，在聖蓋博 市希爾頓酒店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉辦「居家建材展」，為南加州華人 打造一場專屬於華人社區的建材與居家裝修盛會。南加 州各類建材製造、代理、經銷商將受邀參展，城市官方代表、營建專業人士也將到場提供最新、最專業知識。兩天多場精彩講座，將涵蓋「災後重建 如何提升房屋價值」、「庭院景觀設計及施工」，以及房產稅務、無障礙空間設計、室內淨化系統、居家智能安防、園藝 植栽等多元話題，為民眾帶來最新專業資訊，必能收穫滿滿。

廠商雲集

本屆建材展匯聚眾多建材製造商、代理商與經銷商，涵蓋建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、櫥櫃、石材、地板、門窗等多個領域。無論是B2B還是B2C商家，皆可透過此展會拓展市場、促進商業合作，創造長遠發展機會。

資訊新鮮，講座內容多元實用

兩天活動中規劃多場講座，邀請業界專家分享最新趨勢與實務經驗。今年講座主題將涵蓋災後重建與房屋增值策略、庭院景觀設計及施工技巧、房產稅務規劃、無障礙空間設計理念、室內空氣淨化系統介紹、居家智能安防解決方案、園藝植栽養護等。內容兼具深度與廣度，滿足業內人士及一般民眾的多樣需求。

展會盛況盛名遠播

「居家建材大展」多年來已成為南加州最具規模的華人居家與建材專業展覽之一。歷年展會均吸引大量專業公司及南加州屋主參與，不僅促成豐碩商業訂單，更成為業界交流的重要平台。參展商可藉此結識上下游產業鏈合作夥伴，開拓更廣闊的商機。

報名參展及觀展資訊

展位現已對外招商，數量有限，歡迎儘早報名。詳情請洽世界日報：323-268-4982轉600，或電郵至：[email protected]。現場觀展免費入場，無需報名，並提供免費停車服務，誠摯歡迎各界蒞臨參觀！

活動資訊

展覽時間：

2025年7月24日（周四）上午10時至下午4時

2025年7月25日（周五）上午10時至下午4時

展覽地點：

聖蓋博市希爾頓酒店

225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776