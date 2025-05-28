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華美假期銀髮族北歐波羅的海11日慢遊

洛杉磯訊
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隨著「慢旅遊」概念興起，華美假期推出專為銀髮族設計的「北歐波羅的海文化11日遊」，主打每日1至2城市專車接駁的無壓力節奏。行程特別避開階梯地形，精選瑞典女皇夏宮的平坦花園步道、愛沙尼亞塔林古城石板路等無障礙友善路線，讓輪椅族也能輕鬆參與。遊覽國家有：波蘭、瑞典、芬蘭、丹麥、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，七國巡遊，一票到底。

暑期去北歐，季節氣候最為適人。出發日期8月26日（僅此一團）含機票2599元加稅（會員有驚喜，報名截止6月1日）與老同事、老朋友相約出遊，一起收藏波羅的海的碧海藍天。報名熱線626-340-4300。公司地址26060 Acero, Mission Viejo, CA92691。

海陸空三維一體式的體驗；搭乘渡輪、遊輪，穿越波羅的海和波的尼亞灣。行程不趕路：每天只玩1至2個城市，專車接送走路少。住宿超安心：全程3、4星酒店豪華遊輪兩人艙（附窗景）。美食養胃暖心升級北歐肉丸餐等軟嫩料理，合長輩口味。

晨光裡的琥珀之城，波蘭華沙老城「這些彩繪房子會說故事啊！」清晨的華沙老城廣場，鵝卵石街道映著蜜糖色晨光，巴羅克式建築的粉橘、鵝黃牆面上，留著二戰後重建時畫匠親筆修復的斑駁筆觸。導遊將帶長輩坐在露天咖啡座，邊啜熱紅茶邊解密「人魚雕像」傳說。

航海家的時光膠囊，塔林中世紀城牆「連空氣都像凍結在15世紀。」愛沙尼亞首都塔林，是北歐保存最完整的中世紀古城。行程特別安排「銀髮友善漫遊路線」，從視野開闊的觀景台俯瞰波羅的海藍白相間的帆影。

北歐的湖與森呼吸，芬蘭千湖祕境，在塔林搭乘渡輪到赫爾辛基赫爾辛基，鏡面般的湖泊，白樺林倒影中偶遇覓食的麋鹿群。下船後外觀聖母主教堂，晚上坐郵輪前往斯德哥爾摩。

瑞典 郵輪 立陶宛

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