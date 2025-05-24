長假出遊 余晨峰律師提醒CHP加強執法

加州 公路巡警(CHP)每逢長週末假期都會實施「極限執法模式」(Maximum Enforcement Period, MEP)，以打擊各種交通違規行為。CHP在國殤日長週末實施MEP執法時間預計從5月23日（週五）下午6時開始；持續至5月26日（週一）晚上11時59分。

余晨峰律師指出，不僅是CHP，全美50個州的各級交通執法人員也將在這段期間全力執勤，因此，民眾將會在路上看到大量警力部署。余晨峰律師分享去年國殤日長週末的相關數據以及今年的預估分析，為民眾行程規劃提供參考。

全美汽車協會(AAA)最新預估顯示，今年國殤日長週末全美將有約4510萬民眾出遊（前往50英里以上的地方度假），其中約3940萬人將選擇自駕。余晨峰律師提供以下由CHP發佈的2024年國殤日長週末大數據來啟發大家思考：

•CHP警員在去年國殤日長週末MEP期間，共開出31,941張交通違規罰單；

•逮捕了1,363名司機涉及醉駕以外的違法行為；

•逮捕了1,106名懷疑醉駕的司機；

•共開出843張罰單，涉及超速超過每小時100英里；

•向未繫安全帶的司機開出1,847張罰單；

•向分心駕駛的司機開出2,151張罰單；

余晨峰律師忠告，駕駛前應充分了解道路安全知識，提高警覺性，避免人為疏忽導致事故。侵略性駕駛、超速等行為在長週末期間尤其常見，後果包括高額罰款、扣分甚至吊銷駕照。即使是闖紅燈或違反交通標誌等輕微違規，駕駛者也需承擔相應責任。

余晨峰律師提供出遊建議，出發前務必充分休息，避免疲勞駕駛。若參加派對活動，避免過度飲酒。安排指派不飲酒的司機負責駕駛，或利用公共交通或網約車服務。駕駛時避免使用手機或其他電子設備，最好將手機關閉或放在無法觸及的地方。上車後立即繫好安全帶，並保持防禦性駕駛態度，應對突發狀況。

余晨峰律師總結道，在美國尤其是加州，道路潛藏許多危險，若缺乏安全意識，極可能陷入險境。過去的疫情 期間，讓人們重新思考假期的意義，與其匆忙出遊，留在家中靜享時光也是一種選擇。余晨峰律師叮囑任何交通意外事故需以自身生命安全為先，應立即求醫，之後諮詢精辦交通意外的律師事務所，保障應有權益。

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