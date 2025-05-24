我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

長假出遊 余晨峰律師提醒CHP加強執法

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

加州公路巡警(CHP)每逢長週末假期都會實施「極限執法模式」(Maximum Enforcement Period, MEP)，以打擊各種交通違規行為。CHP在國殤日長週末實施MEP執法時間預計從5月23日（週五）下午6時開始；持續至5月26日（週一）晚上11時59分。

余晨峰律師指出，不僅是CHP，全美50個州的各級交通執法人員也將在這段期間全力執勤，因此，民眾將會在路上看到大量警力部署。余晨峰律師分享去年國殤日長週末的相關數據以及今年的預估分析，為民眾行程規劃提供參考。

全美汽車協會(AAA)最新預估顯示，今年國殤日長週末全美將有約4510萬民眾出遊（前往50英里以上的地方度假），其中約3940萬人將選擇自駕。余晨峰律師提供以下由CHP發佈的2024年國殤日長週末大數據來啟發大家思考：

•CHP警員在去年國殤日長週末MEP期間，共開出31,941張交通違規罰單；

•逮捕了1,363名司機涉及醉駕以外的違法行為；

•逮捕了1,106名懷疑醉駕的司機；

•共開出843張罰單，涉及超速超過每小時100英里；

•向未繫安全帶的司機開出1,847張罰單；

•向分心駕駛的司機開出2,151張罰單；

余晨峰律師忠告，駕駛前應充分了解道路安全知識，提高警覺性，避免人為疏忽導致事故。侵略性駕駛、超速等行為在長週末期間尤其常見，後果包括高額罰款、扣分甚至吊銷駕照。即使是闖紅燈或違反交通標誌等輕微違規，駕駛者也需承擔相應責任。

余晨峰律師提供出遊建議，出發前務必充分休息，避免疲勞駕駛。若參加派對活動，避免過度飲酒。安排指派不飲酒的司機負責駕駛，或利用公共交通或網約車服務。駕駛時避免使用手機或其他電子設備，最好將手機關閉或放在無法觸及的地方。上車後立即繫好安全帶，並保持防禦性駕駛態度，應對突發狀況。

余晨峰律師總結道，在美國尤其是加州，道路潛藏許多危險，若缺乏安全意識，極可能陷入險境。過去的疫情期間，讓人們重新思考假期的意義，與其匆忙出遊，留在家中靜享時光也是一種選擇。余晨峰律師叮囑任何交通意外事故需以自身生命安全為先，應立即求醫，之後諮詢精辦交通意外的律師事務所，保障應有權益。

余晨峰律師樓律師團隊服務專線(626)289-2833，網址：MyLawCorp.com，微信公眾號：余晨峰律師樓。

加州 微信 疫情

上一則

聖塔安那市議會推透明機制 擬要求ICE執法前2天公告

下一則

聯邦醫療補助削減 加州居民稅金大增

延伸閱讀

罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭

罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭
紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握

紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握
國殤日長周末 大華府氣溫低於往年

國殤日長周末 大華府氣溫低於往年
庫比蒂諾學區校車涉多車追撞 車上24人均無受傷

庫比蒂諾學區校車涉多車追撞 車上24人均無受傷
加州庫比蒂諾學生校車涉多車追撞事故 所幸無人受傷

加州庫比蒂諾學生校車涉多車追撞事故 所幸無人受傷
南加車禍4死 3人是手足 最小10歲

南加車禍4死 3人是手足 最小10歲

熱門新聞

一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

2025-05-22 15:28
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用