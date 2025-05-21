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傳承半世紀韓國家常味，Goopojib泥鰍湯人氣不減

洛杉磯訊
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鮑魚泥鰍湯
鮑魚泥鰍湯

夏季進補首選、被譽為「健康食品」的泥鰍湯（Goopojib），如今在洛杉磯韓國城也能品嚐到最道地的風味。韓國城頂級Goopojib 泥鰍魚專門店，自2005年創立以來，專注於泥鰍湯料理，深受當地與外州食客喜愛。

韓國城頂級Goopojib 泥鰍魚專門店的菜單很簡單，只有五道菜，全部都專攻韓國泥鰍。最好的選擇是點23美元的泥鰍燒烤加燉鍋套餐。燉鍋是這家餐廳的主打，加上驚豔的烤泥鰍，烹製得恰到好處，焦香味美。這家店證明，只要你願意多花一點心思去尋找，就能在不顯眼的「小店」裡發現美食寶藏。

驚豔的烤泥鰍
驚豔的烤泥鰍

傳承自其姑婆在韓國龜浦地區經營餐館時的秘方，50年韓國餐飲經驗，以對料理的執著與完美主義精神，打造出令人難忘的家鄉味。泥鰍烤肉及泥鰍湯均 $18.27 ，超級划算的套餐泥鰍湯＋烤泥鰍僅 $23。

泥鰍營養豐富，該餐廳泥鰍湯採溫和口感，非一般常見的辛辣或重鹹風格，即便是原本因偏見而不願嘗試的顧客，也往往一試成主顧。假期期間，更曾創下單日銷售逾300碗的紀錄，甚至因食材售罄而提前打烊。

豆腐湯
豆腐湯

老闆表示：想不到開業至今累積了這麼多常客，他坦言，因為對料理品質的堅持，拒絕以餐廳名義在他地開設分店，強調「不是自己做的，就不能掛我的名」。

韓國小菜煎炸豆腐
韓國小菜煎炸豆腐

該店不僅主菜吸引人，連小菜也展現出職人精神，每日現做的泡菜、經煙燻處理的豆芽沙拉，以及經醃製再煎炸的豆腐，每一道配菜皆蘊含用心。

來自外州的顧客亦絡繹不絕。一名從洛杉磯搬至德州的常客，每三個月便回訪一次，一次購買20份冷凍泥鰍湯。甚至來自橙縣的顧客需求殷切，促使餐廳定期派人前往富勒頓進行配送。

地址：3071 W 8th St, Los Angeles, CA 90005。電話213-384-5537，營業時間：週一至週六，上午10點至下午7點。

洛杉磯 德州 橙縣

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