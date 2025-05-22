楊丞琳巡演首站5/23在大莊家快購票

楊丞琳Like a Star世界巡迴演唱會海報。(業者提供)

楊丞琳 Like a Star世界巡迴演唱會，美國三站的第一場5月23日（本週五）晚九時在大莊家會展中心舉行。從「可愛教主」到「全能天后」；楊丞琳將載歌載舞 「Like a Star」 化為一顆閃耀之星呈獻精彩演出。

楊丞琳從偶像團體成員出道，因而獲「可愛教主」稱號，經由24年的音樂旅程中，透過每一張專輯、每一個節目以及每一次Live演出，逐漸蛻變成如今唱跳俱佳、實力非凡的全能女歌手。她的努力與堅持成就了今天閃耀的星光，每一步都踏實而堅定，每一場演出都點亮著觀眾的心。楊丞琳的星光之路，正是她對自己精益求精的要求與不斷努力的結果。

她的個人專輯「LIKE A STAR」，像是天上一顆星星被保護著前進。無論是深情款款的抒情歌曲：年輪說、雨愛、帶我走；還是別具一格的動感曲目：新流感 、漂流浴室；又或是充滿藝術氣息的點水、少年維特的煩惱、節日快樂，都十足展現她多元的音樂魅力。

快來「大莊家」會展中心 ( Pechanga Summit）欣賞「楊丞琳Like a Star世界巡迴演唱會」。購票熱線(626)632-1994詳電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。「大莊家賭場度假村」位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯 約一個半小時車程 。