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宮崎義之教授發表褐藻糖膠功效報告

洛杉磯訊
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海之滴褐藻糖膠是市面上唯一獲得日本內閣府確認的健康營養食品協會JHFA認證的產品。
海之滴褐藻糖膠是市面上唯一獲得日本內閣府確認的健康營養食品協會JHFA認證的產品。

日本褐藻糖膠專家宮崎義教授，受邀5月4日在世界最重要美國免疫學會上發表最新褐藻糖膠功效研究報告。

2025年第108屆美國免疫學年會(IMMUNOLOGY 2025)是由美國免疫學會(AAI)主辦，在夏威夷舉行，是國際上規模最大，具有影響力的免疫學的國際盛會。約1600名世界免疫學頂尖的科學家以及教授，在超過100多場專題會議上作了最新的科研報告。

兼任日本褐藻糖膠研究所董事的宮崎义之在IMMUNOLOGY 2025發表重要研究，關於褐藻糖膠以及病毒流行感冒的報告。報告通過大量的高水平實驗，揭示了褐藻糖膠和病毒感染的關係。2024年發表「褐藻糖膠支援免疫健康以及病毒感染誘發肺炎」課題，2025年更進一步，研究整個身體在病毒感染期間，服用沖繩海蘊褐藻糖膠後的呼吸道粘膜免疫支援。

宮崎義之教授這次已經是11次參加美國免疫學年會，過往的課題包括褐藻糖膠和腸道免疫以及免疫微環境，褐藻糖膠和治療副作用，包括口腔粘膜免疫，研究課題還包括褐藻糖膠和T細胞，輔助T細胞和樹突細胞。

本次大會所有科學家提交的報告中，除了經典的免疫學基礎研究外，自然免疫、計算免疫、系統免疫、腫瘤免疫和免疫治療新技術等領域，是會議的關注熱點。

這次宮崎義之教授選用沖繩海蘊褐藻糖膠作為實驗原材料。據內閣府批准日本健康與營養協會JHFA網站資料， JHFA 2017年制定日本褐藻糖膠標準，只的沖繩海蘊，裙帶菜孢子葉和籠目昆布萃取的三種褐藻糖膠得到認證並允許在瓶子上面印有JHFA標誌。

華語1-888-482-5888，熱線1-888-853-6888。網址：kfucoidan.com，微信ID:KFUCOIDAN。

日本褐藻糖膠專家宮崎義教授。
日本褐藻糖膠專家宮崎義教授。

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