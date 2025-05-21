Claremont全新社區Descanso Walk 樣品屋開放參觀

座落於南加州 知名文教城市Claremont，全新打造的聯排別墅社區Descanso Walk（見圖）現已盛大開放並正式對外銷售，結合便利生活與自然環境的雙重優勢，這個全新社區將成為理想的新居首選。

Claremont市以優質學區 、治安良好、綠意盎然聞名，是許多家庭與專業人士嚮往的定居城市。這裡不僅擁有 Claremont Colleges（克萊蒙特學院聯盟） 等多所頂尖學府，還有眾多圖書館、公園與文化設施，生活氛圍濃厚、人文氣息十足。同時，Claremont Village匯聚了特色小店、在地咖啡館與餐廳，提供社區居民便利且富有質感的日常生活。

Descanso Walk社區周邊擁有豐富戶外活動資源，步行可及登山健行步道，鄰近高速公路，包括I-10、CA-210、以及CA-57，通勤便利。社區提供多樣化的聯排別墅戶型，建坪約1,272至2,246平方英尺，最多可提供4房3.5 衛，滿足不同家庭規模與生活需求。

其中，推薦明星戶型Plan 7–「The Aspen」，設有3房、2間全套衛浴與2間客用衛浴，並擁有一樓獨立出入口的多功能套房空間，適合作為居家辦公室、健身房或私人工作坊，靈活性極高。目前社區樣品屋已正式開放參觀，歡迎親臨現場感受Descanso Walk帶來的舒適與美感。房價自七十萬美元出頭起，銷售熱烈，有興趣的民眾可把握機會。

Olson Homes成立於1988年，是南加 州獲獎無數的住宅建設公司，專注於打造符合現代生活型態的優質社區。Olson特別著重社區選址，確保步行便利、鄰近學區及生活設施，並採用節能建材與現代設計，為南加州民眾創造實用與美感兼具的理想家園。

Descanso Walk位於1030 W. Foothill Blvd., Claremont，洽詢可去電562-370-9550或上網OlsonHomes.com。