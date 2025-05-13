如何強壯骨骼減少跌倒：聯合健康保險祝華人女性身體強健，生活更健康

聯合健保 關注華人 女性同胞健康，特別分享了解骨骼健康，進而可以有長久的獨立生活。隨著年齡的增長，女性的骨密度(bone density)和骨量(bone mass)開始下降。這可能會使女性更容易受傷，並患上骨骼相關疾病。根據美國聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(CMS)的數據，跌倒是長者受傷的主要原因，並經常會導致骨折和其他嚴重的健康問題。許多長者希望儘可能長久獨立生活，保持良好的整體健康至關重要。保持骨骼強健並預防跌倒可能會幫助大家更好的獨立生活。

骨密度的數字解袐：骨骼會因更年期和雌激素減少而發生變化，因此，建議年滿60 歲的女性接受骨密度掃描（DEXA骨掃描）。骨掃描測量礦物質含量，尤其是鈣含量，以確定骨密度。測試結果讓醫生提供建議合適的治療方法。聯邦醫療保險和其他健保計劃一般都會承保這項測試檢查。.

瞭解可能存在的風險：雖然骨密度會隨著時間和年齡自然下降，但可能可以減慢其下降的數量、速度和所造成的影響。因此，請評估飲食習慣，以及運動量和肢體活動量。同時，請回顧家族健康史，這可以幫助確定可能會有哪些遺傳的健康問題。務必和醫生討論這些信息。

正確飲食和鍛鍊： 請考慮在均衡飲食中加入富含維生素 D 和鈣的食物。請和醫護討論可否能將負重運動納入日常鍛鍊。散步、慢跑等活動，以及能提高平衡能力和協調能力的運動鍛鍊可能有益。如果不怎麼鍛鍊身體可以考慮慢慢開始進行鍛鍊增強體力都能帶來好處。

確保有防跌倒的安全起居環境：查看住處裡外。能安全地走過擺放桌椅和傢俱的地方嗎？地毯和地板都安全固定嗎？必要的地方是否有扶欄？地板在乾燥時會不會容易打滑？房屋外面是否有洞、裂縫和凹凸不平的地方？掃除這些行走障礙和其他問題，讓住宅內外更加安全。

安全著裝：確保衣服不拖到地上避免潛在的絆倒危險，還要注意腳上穿的。穿膠底鞋或運動鞋，或防滑襪或防滑拖鞋。如果不想把室外的灰塵和汙垢帶進家裡，特別註明這些「僅限屋內穿著」。

保持警覺：參加年度健康檢查幫助及早解決健康問題和疑慮，這也包括骨骼健康問題。保持強健骨骼、增強體力、提高平衡能力可幫助減輕跌倒可能造成的後果並加快康復——甚至對其他傷害也是如此。為了擁有強健的身體和未來，保持骨骼健康。獲取更多幫健保信息，可訪問聯合健康保險中文網站uhcasian.com/chinese或電華語專線1-800-801-1900。本信息僅供參考，不能代替醫生的建議。在開始運動計劃或改變生活方式或日常保健之前，應諮詢醫生。