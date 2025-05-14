金氏牙科 5.31前首次單顆植牙全包價2500元

母親節 期間，位於鑽石吧 的金氏牙科(Oh Kim's Dental)，推出年度最大植牙優惠，回饋社區新患者。活動期間內，單顆植牙2500元全包價，包含骨粉、牙冠等全部費用，並提供多項高端技術支援，優惠至5月31日止，僅限首次就診新客戶。

金氏牙科強調，本次優惠不僅價格實惠，更搭配CGF/AFG植牙技術、I-CAT PRECISE 3D全口掃描、Ultra Sonic植牙輔助儀等先進設備（見圖），可協助醫師精準診斷、提升植牙成功率，並縮短術後恢復期。診所接受各類PPO保險 ，並提供12個月免利息分期付款計畫。

金氏牙科表示，植牙不但比想像中簡單，甚至有患者反映「比拔牙還容易」。許多曾於該診所完成植牙療程的民眾，在網路平台留下五星評價，稱讚醫師專業、診所環境整潔、設備新穎。

金氏牙科院長Roy Kim醫師指出，隨著技術進步，現代人工植牙已成為缺牙患者的首選。相比傳統活動假牙，人工植牙能有效防止牙床萎縮、保護鄰牙、提升咀嚼效率與外觀美感，術後穩固耐用，幾乎與真牙無異。

金醫師建議，如近期曾拔牙、牙床尚未嚴重萎縮者，應盡快諮詢評估是否適合植牙，以免錯過最佳時機。

金氏牙科是最早進入華人社區的植牙中心，累積成功案例近4萬，擁有多間專業診療室，涵蓋植牙、根管治療、一般牙科等服務，並設有中文專線協助溝通。

診所地址：3333 Brea Canyon Rd., #222, Diamond Bar, CA。中文諮詢專線：April 909-594-7999。