我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

蓮花牌智能馬桶贈旅行版小蓮花 第二台月底前半價

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

5月送愛心給媽媽及家人，解決最實際的健康困擾。調查顯示，80%中老年女性存在便秘問題，蓮花牌Lotus通暢型智能衛生座以科技力量，給媽媽365天的貼心呵護。即日起至5月15日，購蓮花牌通暢型即贈旅行版「小蓮花」（價值99元）。第二台半價優惠限5月底前。

科技通便溫柔呵護，獨家「聚合水流」專利通便技術，溫和軟化大便，順利排便，告別藥物依賴。溫水沖洗，暖風烘乾，比紙巾更乾淨舒適。恒溫座圈、靜音設計、女士專用模式，全方位提升如廁體驗。

據用戶真實回饋，用過後立刻愛上蓮花牌通暢型智能馬桶座墊。許多消費者從最初的不瞭解到使用後的愛不釋手，產品以其卓越的性能贏得了口碑相傳。

許多家庭不僅購買一台，更有不少家庭為每個衛生間都配備了蓮花牌通暢型。這種複購行為充分證明了產品的實用價值和用戶滿意度。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St AndrewPlace, Santa Ana。

爾灣電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。

聖蓋博店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。

羅蘭崗99大華超電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。

Brea Mall，2106 Brea Mall, Brea, CA 92821 714-784-6158

蓮花牌Lotus通暢型智能衛生座。
蓮花牌Lotus通暢型智能衛生座。

聖蓋博 爾灣

上一則

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

下一則

天津大學南加州校友會 18日房地產投資講座

延伸閱讀

男子金山海灘救狗身亡 愛犬卻自游上岸

男子金山海灘救狗身亡 愛犬卻自游上岸
聖蓋博市瀑布花牆 躍打卡聖地 繁花似錦超吸睛

聖蓋博市瀑布花牆 躍打卡聖地 繁花似錦超吸睛
Lotus智能馬桶 5月促銷第2座半價

Lotus智能馬桶 5月促銷第2座半價
母親節最佳禮物，購蓮花牌通暢型，送贈旅行版"小蓮花"

母親節最佳禮物，購蓮花牌通暢型，送贈旅行版"小蓮花"
Nvidia斥資逾億 收購矽谷新園區 占地約13英畝

Nvidia斥資逾億 收購矽谷新園區 占地約13英畝
歌舞、餐車、兒童活動… 聖蓋博今辦墨西哥抗法紀念日

歌舞、餐車、兒童活動… 聖蓋博今辦墨西哥抗法紀念日

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

2025-05-07 12:56
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制