蓮花牌智能馬桶贈旅行版小蓮花 第二台月底前半價

5月送愛心給媽媽及家人，解決最實際的健康困擾。調查顯示，80%中老年女性存在便秘問題，蓮花牌Lotus通暢型智能衛生座以科技力量，給媽媽365天的貼心呵護。即日起至5月15日，購蓮花牌通暢型即贈旅行版「小蓮花」（價值99元）。第二台半價優惠限5月底前。

科技通便溫柔呵護，獨家「聚合水流」專利通便技術，溫和軟化大便，順利排便，告別藥物依賴。溫水沖洗，暖風烘乾，比紙巾更乾淨舒適。恒溫座圈、靜音設計、女士專用模式，全方位提升如廁體驗。

據用戶真實回饋，用過後立刻愛上蓮花牌通暢型智能馬桶座墊。許多消費者從最初的不瞭解到使用後的愛不釋手，產品以其卓越的性能贏得了口碑相傳。

許多家庭不僅購買一台，更有不少家庭為每個衛生間都配備了蓮花牌通暢型。這種複購行為充分證明了產品的實用價值和用戶滿意度。

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