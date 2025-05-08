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美國最暢銷盆栽 嬌貴蘭花「複製」變10元大眾商品

等待周末美中貿易談判 道指跌逾百點 股指本周收跌

母親節最佳禮物，購蓮花牌通暢型，送贈旅行版"小蓮花"

洛杉磯訊
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5月送愛心給媽媽及家人，解決最實際的健康困擾。調查顯示，80%中老年女性存在便秘問題，蓮花牌 Lotus 通暢型智能衛生座以科技力量，給媽媽365天的貼心呵護。即日起至5月15日，購蓮花牌通暢型即贈旅行版"小蓮花"（價值99元）。第二台半價優惠限5月底前。關稅下月將漲價，想省錢現在入手最划算。

科技通便溫柔呵護，獨家"聚合水流"專利通便技術，溫和軟化大便，順利排便，告別藥物依賴。溫水沖洗，暖風烘乾，比紙巾更乾淨舒適。恒溫座圈、靜音設計、女士專用模式，全方位提升如廁體驗。

据用戶真實回饋，"用過後立刻愛上蓮花牌通暢型智能馬桶座墊。許多消費者從最初的不瞭解到使用後的愛不釋手，產品以其卓越的性能贏得了口碑相傳。

許多家庭不僅購買一台，更有不少家庭為每個衛生間都配備了蓮花牌通暢型。這種複購行為充分證明了產品的實用價值和用戶滿意度。

特別值得一提的是產品對年長使用者的幫助。正如一位用戶分享："幫助老人家排便順暢無疑是雪中送炭，解決了每天最重要的大事。對於飽受便秘困擾的媽媽們來說，這份禮物的價值遠超過一般的母親節禮品。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St AndrewPlace, Santa Ana。

爾灣電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。

聖蓋博店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。

羅蘭崗99大華超電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。

Brea Mall，2106 Brea Mall, Brea, CA 92821 714-784-6158

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