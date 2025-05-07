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法訊║ 90%人不知道！被同事排擠算違法？

洛杉磯訊
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加州作為全美勞工權益保護最嚴苛的地區之一，為職場人筑起了一道法律"防護牆"。鄭博仁律師事務所在處理數百起勞資糾紛案件中發現，90%的受害者因不了解自身權利而錯過最佳維權時機。前檢察官、現任南加州知名審判出庭律師鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）近日在接受採訪時，就系統解析了加州法律對“敵對工作環境(Hostile Work Environment)”的界定、員工權利、投訴流程及法律救濟途徑，幫助僱主或員工全面了解如何應對職場不公。

在加州這個全美經濟最發達、勞動力最多元的地區，職場環境問題正日益受到關注。根據加州民權部最新數據，2023年該州共受理職場環境投訴案件逾1.2萬起，較上年增長18%。"這些數字隻是冰山一角，"鄭博仁律師指出，"約70%的受害者因各種原因選擇沉默。"

想象一下，每天走進辦公室就像踏入雷區，同事的冷言冷語像暗箭，上司的刁難如同無形的枷鎖。這不是在描述某個驚悚片場景，而是許多加州職場人正在經歷的真實困境——敵對工作環境。敵對工作環境會對員工的心理健康、工作效率及職業發展造成嚴重影響。加州法律為職場騷擾和歧視提供了強有力的保護，確保員工在遭受不當對待時能夠依法維權。

法律認定的"高壓線"行為

加州法律將以下行為亮起紅燈：持續性的語言暴力（如種族歧視言論）、帶有性暗示的肢體接觸、系統性排擠特定員工，甚至故意調高空調溫度針對某位同事。關鍵點在於：這些行為必須與受保護特征（種族、性別、年齡等）相關，且嚴重到影響正常工作。

真實案例：某科技公司亞裔工程師因持續收到"滾回中國"的郵件，在律師協助下獲賠35萬美元。這提醒我們——職場裡的惡意玩笑，很可能價值連城。

加州法律如何定義“敵對工作環境”？

根據《加州政府法典》第12940(j)條，敵對工作環境指因員工的受保護特征（如種族、性別、宗教等）而遭受的嚴重或普遍的騷擾或歧視行為，導致工作環境變得惡劣且影響正常工作。

構成敵對工作環境的行為包括：

1.言語侮辱——使用貶損性稱呼、威脅或侮辱性語言

2.身體騷擾——不受歡迎的肢體接觸、阻擋行動或人身攻擊

3.性騷擾——不受歡迎的性暗示、索求性好處或性侵犯

4.孤立或排擠——故意將員工排除在會議、晉升或團隊活動之外

5.恐嚇與霸凌——通過威脅、破壞工作或網絡騷擾針對員工

6.環境騷擾——故意操控辦公環境（如極端溫度、噪音）刁難員工

員工在加州的法定權利

《加州公平就業與住房法》（FEHA）和《聯邦民權法第七章》（Title VII）明確規定：

✅ 安全的工作環境權——雇主必須確保職場無騷擾

✅ 反歧視與反騷擾保護——不得因受保護特征（如種族、性別）針對員工

✅ 投訴權——可向HR、加州民權部（CRD）或聯邦平等就業機會委員會（EEOC）舉報

✅ 反報復保護——雇主不得因員工投訴而打擊報復

三步維權法

1. 証據固化

立即啟動"職場取証模式"：用手機錄音記錄侮辱性對話（加州允許單方錄音），將騷擾郵件自動轉發至私人郵箱，在日歷上標注每次事件細節。記住：沒有証據的指控就像沒有子彈的槍。

2. 階梯式投訴

先向HR提交帶有証據鏈的書面投訴（務必留存副本），若20天內無改善，立即向加州民權部在線提交Form CRD-196。時效窗口隻有3年，但越早行動勝算越大。

3. 法律狙擊

當CRD簽發"起訴權通知"后，便是律師登場的最佳時機。我們曾幫客戶通過談判獲賠6位數和解金，避免漫長訴訟。

雇主的"避雷針"手冊

鄭博仁律師提到，聰明的雇主會做三件事：每季度開展反騷擾培訓（保留簽到記錄）、建立匿名舉報通道、48小時內回應投訴。重要提示：即使騷擾者是客戶而非員工，企業仍需負責。某餐廳因放任顧客騷擾女服務員，最終賠償23萬美元。

對於用人單位而言，鄭博仁律師特別提醒要重視事前防范。根據其處理的多起典型案例顯示，建立完善的合規體系遠比事后補救更為經濟有效。具體而言，用人單位應當制定書面反騷擾政策、定期開展全員培訓、建立匿名舉報機制，並確保在接到投訴后48小時內啟動調查程序。

"許多受害者往往因為不了解法律規定而長期忍受不當待遇，"鄭律師表示，"我們建議在第一次遭遇不當對待時就應該開始有意識地收集証據。"同時他也提醒用人單位，"預防勝於治療"的原則在職場環境管理方面尤為重要。無論是員工維權還是企業合規，關鍵在於及時採取行動——員工要在法定時效內維護權益，企業則需建立預防性機制。"

鄭博仁律師最後強調：“正如加州最高法院在2023年裡程碑式判決中所言：‘一個健康的職場環境，既是勞動者的基本權利，也是企業可持續發展的基石。’在這個充滿機遇與挑戰的時代，知法懂法、依法維權，才能讓職場真正成為成就夢想的地方。”

咨詢專業律師團隊

如果您針對加州的相關法律有任何疑問，歡迎與我們經驗豐富的律師團隊聯絡，捍衛您的權利。您可以致電888-356-4937或發送郵件到鄭博仁聯合律師事務所中文團隊[email protected]

聯繫方式：

電話：(888) 381-4244

電郵：[email protected]

網站：www.PPRCLaw.com

加州 種族歧視 性騷擾 亞裔 南加

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