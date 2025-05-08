母親節優惠 美國AA花旗蔘直銷中心享5折

美國AA花旗蔘直銷中心即日起推出「母親節 大特價」活動，活動期間花旗蔘高達50%折扣。

該花旗蔘直銷中心表示，他們經營美國花旗蔘、鮑魚、燕窩、海蔘、海味、冬蟲夏草及各種保健品等種類齊全（見圖）。花旗蔘零售價按批發價賣，為慶祝母親節和對抗增加關稅後進口產品都漲價，堅持不漲價仍然賣舊價格，並以成本價銷售各種產品，該店的花旗蔘是帶回國，相對是很好和便宜的禮物，無論是送禮或自用，都是滋補身體的上好選擇，並提供代郵寄花旗蔘和海蔘回國，只需7天至10天時間。

攜帶本報逢星期四刊登在地方版封面的廣告，可享受特價優惠的產品有花旗蔘粉5瓶100元、花旗蔘片3瓶100元、花旗蔘片8包100元、花旗蔘片10盒100元、花旗蔘12盒100元、花旗蔘10盒100元、花旗蔘8盒100元、花旗蔘5盒100元、花旗蔘每磅75元、阿拉斯加紅蔘每磅99元、澳洲 海蔘每磅99元、加州 刺蔘每磅99元、魚膠每磅139元、4A天然燕窩每盒350元、5A天然燕窩每盒380元等。

「花旗蔘」不但對老年人身體有補益，抗衰老及增強抵抗力的作用，同時也可以促進青少年身體的發育，並有增強免疫力等作用。對女性朋友的面部色斑、黃褐斑等亦都有一定的功效。很多人都以為使用花旗蔘做食補會上火，這其實是對花旗蔘的功效、屬性不了解所產生的誤會。

美國AA花旗蔘直銷中心電話：626-377-8622，地址在18419 Colima Road, Rowland Heights, CA（位羅蘭崗太平洋廣場內），週一至週六上午10時至下午7時，週日中午12時至下午6時。