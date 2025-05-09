我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

「康複力」天然複方 舒緩癌症治療副作用

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

在美國癌症仍然是僅次於心臟病的第二大常見死因。2025年，美國預計將新增200萬癌症病例，相當於每天有5600個新案例，然而，癌症治療的成功與否，直接影響病患的康復和生活品質。

刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達86%的癌症患者在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

「康複力」特別之處在於使用三種天然成分萃取而成的複合配方（見圖），主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

更多資訊和母親節優惠，可撥打免付費專線：1-626-866-1558，中文網站：www.KenkoUp.com/zh。

癌症 日本 母親節

上一則

LA當代哈仙達風格住宅上市 開價1300萬 較去年降價230萬

下一則

Lotus智能馬桶 5月促銷第2座半價

延伸閱讀

補充維他命C 1天1顆奇異果或半顆芭樂就夠

補充維他命C 1天1顆奇異果或半顆芭樂就夠
69歲翁腹股溝疝氣切除術後復發 達文西微創救急

69歲翁腹股溝疝氣切除術後復發 達文西微創救急
AI「電眼」輔助大腸鏡檢查 揪出危險息肉

AI「電眼」輔助大腸鏡檢查 揪出危險息肉
維他命C怎麼吃？ 醫曝一天半顆芭樂或一顆奇異果就夠

維他命C怎麼吃？ 醫曝一天半顆芭樂或一顆奇異果就夠
一份27卡路里德國酸菜 有助遠離腸胃疾病

一份27卡路里德國酸菜 有助遠離腸胃疾病
快看世界／5種高纖水果 喚醒腸道健康

快看世界／5種高纖水果 喚醒腸道健康

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作