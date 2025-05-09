「康複力」天然複方 舒緩癌症治療副作用

在美國癌症 仍然是僅次於心臟病的第二大常見死因。2025年，美國預計將新增200萬癌症病例，相當於每天有5600個新案例，然而，癌症治療的成功與否，直接影響病患的康復和生活品質。

刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達86%的癌症患者在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

「康複力」特別之處在於使用三種天然成分萃取而成的複合配方（見圖），主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本 國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

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