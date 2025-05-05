國泰銀行成立於1962年，是第一家為洛杉磯華人 社區提供金融服務的商業銀行。國泰銀行通過國泰銀行基金會籌集了60萬美元的善款，用於支持南加州毀滅性山火的救災工作。洛杉磯是國泰銀行的總部所在地，也是其團隊成員和無數當地企業安居樂業的地方。國泰銀行視幫助城市恢復和重建爲自身的公民義務。該筆資金為當地非營利組織提供了緊急援助、住所和資源。此外，銀行還為受影響的客戶和企業推出了援助計劃。這些公益舉措的核心人物是國泰銀行執行主席鄭家發博士。他的「以心引領」指導理念是將國泰銀行從社區銀行轉變為美國最大的華裔金融機構之一的關鍵。

從科學研究到銀行業

鄭博士於 1963 年從香港移居美國，在威斯康辛大學獲得應用數學和物理學雙學士學位，隨後在紐約州立大學石溪分校獲得物理學博士學位，師從諾貝爾獎得主楊振寧。

最初立志成為一名科學家的他，在 1975 年太空競賽結束後，由于研究經費減少，決定將發展方向轉向金融領域。事實證明，他的轉變是成功的。鄭博士曾是國泰銀行的客戶，於 1985 年被任命為總裁兼首席執行官，並一直擔任該職位直到 2016 年，董事會任命他為執行主席。

儘管經歷了從勞工販運到《排華法案》等諸多困難，但洛杉磯的華人移民還是逐步紮根並嶄露頭角。在鄭博士的卓越領導下，國泰銀行不斷發展壯大，大力支持美國華人本地和商業社區，2017年，他榮獲洛杉磯華美博物館頒發的呂國芳博士終身成就獎。

鄭家發博士，攝於加州艾蒙地的國泰銀行企業中心。

從卑微的起點到金融帝國

20 世紀中期，洛杉磯華埠 的華人人口很少。由於無法從傳統銀行機構獲得信貸，成長和商業機會很少。國泰銀行的成立正是為了支持社區在發展過程中日益增長的需求。因此，國泰銀行成立後，信貸需求迅速增長，尤其是汽車和小型企業貸款 。 1966 年，銀行擴展到華埠的現總部，總部大樓逐漸成為華埠的文化地標。

國泰銀行於 1990 年在納斯達克上市。隨著時間的推移，國泰銀行與通用銀行合併，並收購了匯豐美國西海岸的 10 家分行和遠東國民銀行等機構，發展成為美國最大的華裔金融集團之一。如今，國泰銀行在美國和香港擁有 60 多家分行，在北京、上海和台北設有代表處。

國泰銀行總部，攝於1960年代的洛杉磯華埠。

社會責任與社區發展

在反亞裔 情緒高漲的時代，國泰銀行傳播愛心和強調亞裔社區貢獻的努力至關重要。

國泰銀行在發展過程中一直致力於履行社會責任。在成立初期，銀行通過舉辦慈善高爾夫球賽來支持當地社區發展。如今，銀行基金會每年籌集 200 萬美元，用於支持一系列專注於藝術、健康和環境的非營利組織，過去二十年中累計捐款 4000 萬美元。銀行為能參與並推動其所服務的企業和社區成長的一部分而感到自豪。

展望未來

隨著數字銀行和加密貨幣的興起，國泰銀行在適應這些變化的同時，仍然對傳統銀行的相關性充滿信心。

銀行致力於通過提供全面的銀行體驗和探索最新的數字銀行解決方案來不斷增強其服務質量。從消費者和商業貸款到理財服務和投資解決方案，國泰銀行致力於擴大其影響力，促進成長並構建持久而有意義的關係。

「如果我們的客戶好、社區好，我們的銀行就好。」——鄭家發博士