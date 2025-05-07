昌興珠寶亞市新店 5月9日~11日母親節蕭邦腕錶特展

昌興珠寶全新Arcadia精品店，5月9日至11日週末三天舉辦母親節 慶祝活動，特選蕭邦腕錶珠寶展現專屬尊貴服務，並供應鮮花、香檳及精緻法式餅乾。昌興亞市新店位於Santa Anita Mall二層；鄰近Nordstrom百貨。嶄新精品店面由名家精心設計，裝潢高雅大氣，彰顯各品牌獨特風格。

隨著母親節的溫馨腳步，蕭邦Chopard Happy Sport腕錶 ( 見圖 ) 獻給全天下母親瑰麗心意，在時光流轉之中，以優雅與細膩書寫對母愛的永恆禮讚。自1993年問世以來，Happy Sport系列憑藉其獨樹一幟的「活動鑽石」設計理念，成為蕭邦最具代表性的標誌之一。

昌興表示，最動人的禮物，是能陪伴歲月而同行，Happy Sport不僅是一只腕錶，更是一份值得珍藏的情感象徵，將對母親的感恩之情化為指尖流轉的優雅時光。母親節獻給媽媽或另一伴蕭邦Happy Sport腕錶，讓愛閃耀，獻上永恆光芒。

Happy Sport 33毫米腕錶配有自動上鏈機械機芯。18K玫瑰金搭配紫色紋理質感珍珠母貝錶盤，靈動鑽石，創造非凡。五顆自由轉動的鑽石在錶盤中恣意舞動，彷彿凝聚每一刻的溫柔與堅韌。動力儲存約42小時，透明藍寶石水晶錶底，18K玫瑰金錶冠，每一細節都映照著蕭邦對女性優雅魅力的深刻理解與頌讚。

亞凱迪亞 ：400 S. Baldwin Ave., L5 - L7, Arcadia，電話(626)770-3288，聖蓋博 ：140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel（全統廣場內），電話(626)280-9195，詳覽www.chonghing.com。