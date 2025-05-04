長榮航空贊助洛杉磯天使隊「台灣日」深化在地連結 推廣台灣文化

長榮 航空以主要贊助廠商身分，參與美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯 天使隊「台灣日」（Taiwanese Heritage Night）活動，展現對推廣台灣文化的長期承諾。活動當日，天使隊對戰老虎隊，吸引大量球迷參與，現場氣氛熱烈，台灣元素融入賽場，廣獲好評。

長榮航空美洲總分公司蘇偉仁副總經理表示，長榮航空深耕北美超過30年，航網遍佈全球，自2025年10月3日起將開航直飛達拉斯航線，成為其在北美地區的第九個直飛航點，屆時每週往返北美的航班數將達90班。

為讓更多球迷認識台灣，長榮航空攜手台灣觀光 署，在球場 Rose Garden 及Activation設立互動攤位，推出趣味小遊戲與贈獎活動，並提供精緻的台灣特色小禮物，邀請球迷一同感受台灣的熱情與魅力。

現場球迷可透過專屬 QR Code 加入長榮航空會員，立即獲得額外 1,000 哩獎勵哩程，累積最高可達 2,000 哩。此限時活動將持續至 2025 年 9 月 30 日，哩程預計於 10 月底前存入會員帳戶。

活動當日，長榮航空更舉辦兩回合機票 抽獎，送出前往台灣的免費來回機票，讓幸運球迷親自探索福爾摩沙的迷人風采。除此之外，長榮航空也同步推出限時優惠機票與獨家郵輪 套裝行程折扣，提供更豐富多元的旅遊選擇，誠摯邀請球迷親身體驗台灣的自然美景與深厚人文。

長榮航空已連續九年獲得SKYTRAX五星航空公司殊榮，目前每日提供三班洛杉磯往返台北航班，並透過台北樞紐接軌亞洲主要城市，持續為全球旅客打造便捷、優質的飛行體驗。