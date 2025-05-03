韓國頂級Hiossen植牙體 E Dream A Plant Dental限時優惠

在南加州 尋找值得信賴且價格實惠的植牙方案？E Dream A Plant Dental近期推出限時優惠，以優質植牙技術回饋社區，尤其主打韓國品牌Hiossen植體，提供高品質且經濟實惠的選擇。

E Dream A Plant Dental現在提供以下兩項限時優惠：(1)採用韓國高端植牙品牌Hiossen植牙體，連同基台與全瓷貼面牙冠，現金優惠價每顆1100元（限無醫保者）；(2)牙周深層清潔現金價 388元。了解更多可去電中文專線 626-701-0223。

為什麼選擇Hiossen？作為全球領先的植牙系統供應商之一，Hiossen以其卓越的品質與穩定的臨床成果廣受牙醫師與患者信賴。它融合精密工藝與創新科技，植體設計強化骨整合效率，大幅縮短癒合期並提升手術成功率。Hiossen亦致力於術後舒適度的提升，讓植牙不再是令人卻步的療程，而是實現自信微笑的選擇。

E Dream A Plant Dental在亞凱迪亞 (4129 E. Live Oak Ave, 626-446-4124)及庫卡蒙格牧場(7333 Hellman Ave, 909-483-0600)設有診所，提供從日常檢查到高端手術的一站式全方位牙科照護，包括數位X光、洗牙、牙齒美白、填補、根管治療、兒童牙科、牙周病治療、透明矯正器等。

E Dream A Plant Dental深知看牙對部分患者來說可能伴隨壓力，因此每位醫護人員都秉持同理心，耐心傾聽並細心解說，幫助重拾對牙科治療的信心。他們的牙醫皆受過牙科技術訓練，搭配高品質材料與設備，致力提供每位患者量身打造的治療方案。

他們接受多種主流保險，包括Clever Care、Anthem、United Health Care、Delta Dental、Blue of California、Humana、Aetna、Guardian、Astiva Health等，方便不同需求的患者無憂就診。