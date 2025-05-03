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美國樓英健康科技集團開業 體驗超過100項健康產品

洛杉磯訊
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左起：樓英健康科技集團CEO Jordan樓與慈孝堂創辦人樓中平接受採訪。
左起：樓英健康科技集團CEO Jordan樓與慈孝堂創辦人樓中平接受採訪。

美國樓英健康科技集團(Longing Health Inc.)於日前，在加州聖迪馬斯(San Dimas)正式舉行開業剪綵典禮，標誌著其進軍美國市場的全新起點。活動當天嘉賓雲集，包括蒙特利公園市副市長楊安立、聖蓋博市議員Jorge Herrera Avila致辭並頒發賀狀，表達對企業落戶本地的熱烈祝賀與高度期待。來自業界的百餘位貴賓出席，共同見證這一重要時刻。

樓英健康科技集團CEO Jordan樓在受訪時表示，該集團歷經兩年籌備，終於再次踏上美國市場。自2016年首次進入美國市場以來，雖因疫情等因素暫時放緩腳步，此次選擇洛杉磯為北美總部所在地，並於聖迪馬斯設立生產工廠，象徵公司邁出穩健而堅實的一步。

樓英健康科技集團隸屬於中國慈孝堂集團。慈孝堂創辦人樓中平分享，自1996年開始從事磁療技術研發及生產，並參與臨床試驗，迄今已擁有近百項國家磁灸專利，並獲得浙江省科技成果登記證書。慈孝堂於全中國擁有超過3,000家加盟店，累計擁有約50萬名忠實顧客，是國內磁療行業的領導品牌之一。

目前，美國樓英健康科技集團已在洛杉磯設立兩家門市，分別位於羅蘭崗四季廣場與聖蓋博的好運來商圈。未來三到五年內，公司計畫在更多華人聚集城市設立體驗門市，提供民眾實地體驗與健康諮詢服務。

產品方面，樓英健康科技集團精選中國熱銷產品引進美國市場，涵蓋床墊寢具、按摩器、護膝護腰、磁能保溫杯、生態能量炒鍋等超過100項健康產品，皆結合磁物理技術與現代康養理念，強調科技與傳統中醫智慧的結合。

體驗店分別位於，羅蘭崗：18558 E Gale Ave, Suite 250-252, City of Industry, CA 91748，電話：626-601-2062；聖蓋博：651 W Duarte Rd, Arcadia, CA 91007，電話：626-665-6985。

網址：www.longinghealthglobal.com

右五起：蒙市副市長楊安立、慈孝堂創辦人樓中平，亞凱迪亞前市長John Wuo，樓...
右五起：蒙市副市長楊安立、慈孝堂創辦人樓中平，亞凱迪亞前市長John Wuo，樓英健康科技集團CEO Jordan，聖市議員Jorge Herrera Avila及嘉賓。

聖蓋博 洛杉磯 蒙特利公園市

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