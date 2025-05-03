大莊家5 / 23楊丞琳世界巡演 洽購票熱線

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重呈獻「楊丞琳 Like a Star世界巡迴演唱會」（見圖），5月23日 （週五）晚在大莊家會展中心舉行。從「可愛教主」到「全能天后」；堅持了24年的楊丞琳將載歌載舞；Like a Star化為一顆閃耀之星精彩演出。

楊丞琳從偶像團體成員出道，因而獲「可愛教主」稱號，經由24年的音樂旅程中，透過每一張專輯、每一個節目以及每一次Live演出，逐漸蛻變成如今唱跳俱佳、實力非凡的全能女歌手。她的努力與堅持成就了今天閃耀的星光，每一步都踏實而堅定，每一場演出都點亮著觀眾的心。楊丞琳的星光之路，正是她對自己精益求精的要求與不斷努力的結果。

快來「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)欣賞「楊丞琳Like a Star世界巡迴演唱會」。票價由$78起。購票熱線：(626)632-1994，查詢有關詳情可致電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。

「大莊家」會展中心擁有現代新科技設施的多功能會議廳，佔地達四萬平方呎，可靈活運用舉行各項娛樂表演、音樂匯演、現場體育賽事、商貿會議展覽會、婚禮，或任何大規模團體活動等。「大莊家」現今總共提供27萬4千5百呎室內外周全尊尚的會議和活動空間，各樣設施一應俱全，適各型經典盛事。

「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的賭場度假體驗。被「新聞周刊」雜誌票選為拉斯維加斯以外最佳賭場，自2002年起被AAA評為四鑽級酒店，並榮登「康泰納仕旅行者」雜誌2024讀者票選全美唯一最佳度假村賭場。「大莊家」擁有超過5,500台最新潮角子老虎機、152張賭桌娛樂、1,100間豪華酒店客房、星級餐廳、水療護理，以及世界錦標賽級的「Journey」高爾夫球場。印第安原住民 Pechanga族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」，地址：45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯 約一個半小時車程 。