我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

大莊家5 / 23楊丞琳世界巡演 洽購票熱線

特曼庫拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重呈獻「楊丞琳Like a Star世界巡迴演唱會」（見圖），5月23日 （週五）晚在大莊家會展中心舉行。從「可愛教主」到「全能天后」；堅持了24年的楊丞琳將載歌載舞；Like a Star化為一顆閃耀之星精彩演出。

楊丞琳從偶像團體成員出道，因而獲「可愛教主」稱號，經由24年的音樂旅程中，透過每一張專輯、每一個節目以及每一次Live演出，逐漸蛻變成如今唱跳俱佳、實力非凡的全能女歌手。她的努力與堅持成就了今天閃耀的星光，每一步都踏實而堅定，每一場演出都點亮著觀眾的心。楊丞琳的星光之路，正是她對自己精益求精的要求與不斷努力的結果。

快來「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)欣賞「楊丞琳Like a Star世界巡迴演唱會」。票價由$78起。購票熱線：(626)632-1994，查詢有關詳情可致電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。

「大莊家」會展中心擁有現代新科技設施的多功能會議廳，佔地達四萬平方呎，可靈活運用舉行各項娛樂表演、音樂匯演、現場體育賽事、商貿會議展覽會、婚禮，或任何大規模團體活動等。「大莊家」現今總共提供27萬4千5百呎室內外周全尊尚的會議和活動空間，各樣設施一應俱全，適各型經典盛事。

「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的賭場度假體驗。被「新聞周刊」雜誌票選為拉斯維加斯以外最佳賭場，自2002年起被AAA評為四鑽級酒店，並榮登「康泰納仕旅行者」雜誌2024讀者票選全美唯一最佳度假村賭場。「大莊家」擁有超過5,500台最新潮角子老虎機、152張賭桌娛樂、1,100間豪華酒店客房、星級餐廳、水療護理，以及世界錦標賽級的「Journey」高爾夫球場。印第安原住民Pechanga族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」，地址：45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯約一個半小時車程 。

楊丞琳 原住民 洛杉磯

上一則

長堤市議員艾倫 接任SCAG理事會主席

下一則

「只是取個快遞」捲入詐騙多華人 新移民成替罪羊

延伸閱讀

內華達州「最大的小城市」 壽司吃到飽比賭場更吸客

內華達州「最大的小城市」 壽司吃到飽比賭場更吸客
Makiyo再爆楊丞琳交往過阿Ben 反嗆王心凌、潘瑋柏

Makiyo再爆楊丞琳交往過阿Ben 反嗆王心凌、潘瑋柏
楊丞琳遭Makiyo爆「紅了不認人」 陳妍希發文力挺好友

楊丞琳遭Makiyo爆「紅了不認人」 陳妍希發文力挺好友
Makiyo爆料女星紅了不認人 原來「忘恩負義」是她

Makiyo爆料女星紅了不認人 原來「忘恩負義」是她
楊丞琳秀「廣東話」引網友熱議：口音好奇怪

楊丞琳秀「廣東話」引網友熱議：口音好奇怪
陳妍希掰了陳曉 爆介入伊能靜婚姻 身邊男人是他

陳妍希掰了陳曉 爆介入伊能靜婚姻 身邊男人是他

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光